“La Templanza” se apodera de David Caro Levy

El próximo 26 de marzo a través de Amazon Prime, se estrena la serie española “La Templanza”, adaptación de la novela original de María Dueñas, quien también es la autora del éxito “El tiempo entre costuras”. En esta producción de época dirigida por Guillem Morales, Alberto Ruiz Rojo y Patricia Font, participan algunos actores mexicanos, entre ellos Alejandro de la Madrid, Esmeralda Pimentel, Raúl Briones y David Caro Levy, este último cuenta en entrevista la aventura que fue filmar este proyecto.

“Esta es una producción 100% española con algunos actores mexicanos, es de época, el tema principal es el amor y tiene unas locaciones y una fotografía impresionantes. Yo estuve de junio a diciembre del 2019 rodando en España y me parece que terminaron en enero del 2020 y por la pandemia se había postergado la postproducción”.

Recuerda que la trama toma como contexto la historia de amor entre un hombre que tiene minas en México y una mujer que tiene viñedos en España. “Yo soy ‘Nicolás Larrea’, el hijo del personaje principal que es ‘Mauro Larrea’ (Rafael Novoa). Este es un joven que le gusta divertirse, le gusta la fiesta, pero su papá lo quiere casar por posición social, pero ‘Nicolás’ no quiere, él quiere casarse por amor y su padre decide enviarlo a Europa a trabajar, así que suceden una serie de aventuras”.

Confiesa David con respecto a las grabaciones, que la dinámica de trabajo es muy distinta a la de México, él que tiene experiencia con las telenovelas, comparte que en estos proyectos se filman muchas escenas al día, mientras que en una producción como “La Templanza” solo son dos o tres al día porque hay un trabajo de cámara más similar al cine.

“Todo es muy diferente, además de grabar en otro país, se trabaja de una manera distinta, fue de mucho aprendizaje, tuve experiencias muy buenas, me trataron muy bien, la manera de acercarse al personaje con los directores es muy diferente también, hay más trabajo de mesa antes de grabar, son diferentes los horarios de comida, cambian las costumbres”.

Recuerda que las directoras de casting, que son las mismas de “La casa de papel”, vinieron a México a hacer pruebas al talento nacional para llevarlos a España, él hizo su prueba y después pasaron cinco meses donde le avisaron que se quedó en el proyecto, expresa David que ya no recordaba ese casting y lo que más llamó su atención, y que no le había pasado con otra producción, es que no tuvo que hacer más pruebas, en dos semanas ya estaba volando a Europa para prepararse para el rodaje.

LA TRAMA

¿De qué se trata?

La serie de 10 episodios está ambientada a finales del siglo XIX y narra la historia de “Mauro Larrea” (Rafael Novoa) y “Soledad Montalvo” (Leonor Watling), un hombre y una mujer hechos a sí mismos cuyos destinos están a punto de converger, empezando por las tumultuosas comunidades mineras de México, pasando por la más exclusiva sociedad londinense, para llegar a la Cuba de la trata de esclavos y, de ahí, a un Jerez en el que se encontraban las bodegas más importantes del mundo. La historia habla sobre la superación de la adversidad y sobre cómo encontrar un lugar en el mundo.

SABER MÁS

Se abren caminos

Con este proyecto, espera David se abran nuevas oportunidades para su carrera. “Es lo que espero, que así sea, que le vaya bien a la serie y a mi personaje. Y yo como actor que me abra puertas en España y en Europa. Durante la grabación hice un casting y estuve a punto de quedar en un proyecto de una película con un personaje español, pero esperemos que con esta serie se abran las puertas allá y aquí también”.

David también es parte de un proyecto de Disney del que no puede revelar nada, pero adelanta que dará mucho de qué hablar.

JL