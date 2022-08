La Semana de Cine Alemán llama a un encuentro de Identidades

La Semana de Cine Alemán, La 21, está por retomarse en Guadalajara y teniendo a las “Identidades” como eje central en sus proyecciones, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de filmes, 23 en total, del 25 de agosto al 3 de septiembre, en salas como Cinépolis (Centro Magno) y el Cine Cabañas, del Museo Cabañas, así como en la plataforma Goethe-On-Demand, como parte de la gira nacional que también llegará con actividades estelares en la Ciudad de México y recintos como la Cineteca Nacional.

De acuerdo a los organizadores, la Semana de Cine Alemán – presentada por el Goethe-Institut Mexiko y apoyo del Patronato de la Industria Alemana para la Cultura y Evonik Industries de México- proyectará películas de ficción, documentales, para niños, niñas y adolescentes, un homenaje al escritor B. Traven y un programa de cortometrajes con historias que tocan temas de actualidad social e inclusión.

Homenaje a B. Traven

La Semana de Cine Alemán rendirá homenaje a la figura del mítico escritor B. Traven, cuya obra ha sido llevada a la pantalla grande tanto por el cine alemán como mexicano.

La presente retrospectiva está conformada por “Macario” (1960), de Roberto Gavaldón, primera película mexicana nominada al Óscar como Película en Lengua Extranjera y contendiente a la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1960; y se presenta por primera vez en México El barco de la muerte (1959), película de Georg Tressler que hasta ahora había permanecido inédita en nuestro país.

Documental y ficción

Este año dos destacados documentales de la escena del cine alemán contemporáneo forman parte de la programación: “Amor, marcos alemanes y muerte” (Cem Kaya, 2022), ganador del Premio del Público en la sección Panorama Berlinale 2022, que explora la escena musical independiente turca y la experiencia de los inmigrantes turcos en Alemania; y “Detrás de los titulares” (Daniel Andreas Sager, 2021), donde dos años después de que colaboraron en el proceso de sacar a la luz los Panama Papers, dos periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung reciben información confidencial que incrimina a un político austriaco, lo que podría poner en riesgo la estabilidad de un gobierno entero.

“Detrás de los titulares” también se podrá ver de manera gratuita a través de nuestra plataforma de streaming Goethe-On-Demand junto con otras dos producciones: el drama Ivie como Ivie, donde una mujer afroalemana es confrontada por su hermanastra, desconocida por ella hasta ese momento, tras la muerte de su padre; y el documental “Lost In Face”, ópera prima del realizador, guionista y neurocientífico Valentin Riedl, que nos introduce al mundo de la artista, cineasta, proyeccionista, marinera, y entrenadora de caballos Carlotta, afectada de prosopagnosia, condición médica que la hace incapaz de reconocer cualquier rostro.

En el terreno de la ficción destacan dos filmes que lidian con los efectos del pasado y el futuro: “Bien podríamos estar muertos”, de Natalia Sinelnikova, presentado en colaboración con el Festival MICGénero; y “El bosque permanece en silencio”, ópera prima dirigida y protagonizada por Saralisa Volm.

El primero nos lleva a una realidad postapocalíptica donde un hecho accidental desata un miedo irracional en los habitantes y un edificio que parece ser el último bastión de la civilización. El segundo cuenta la historia de Anja Grimm y la catástrofe que se desencadena cuando regresa al área donde años atrás desapareció su padre. Para esta película es un gusto anunciarles que contaremos con la presencia de la directora Saralisa Volm como invitada especial en las funciones.

A estos títulos se suman “Fabián: Ir a los perros”, de Dominik Graf, drama de época que sigue al Dr. Jakob Fabián, quien una noche conoce a Cornelia, aspirante a actriz de la que se enamora, pero que al comenzar a ganar fama, desestabiliza su relación; “Nico”, de Eline Gehring, quien pone en escena una problemática social aún vigente: los ataques racistas a los inmigrantes; “No”, dirigida por Dietrich Brüggemann y narrada en 15 capítulos independientes que dan cuenta de los distintos momentos que llevan a cuestionar a Michael y Dina sobre la cotidianidad de su vida y supuesta felicidad; y “El príncipe”, que nos presenta a Monika, curadora de arte que se ve envuelta en una redada en un barrio bajo de Frankfurt, donde conoce a Joseph, un empresario congoleño del que se enamora, aunque las diferencias entre ellos parecen alejarlos irremediablemente.

La multipremiada película “Querido Thomas” nos descubre la personalidad del escritor y poeta Thomas Brasch, desde su vida personal y social hasta la literaria; por su parte, “Rabiye Kurnaz contra George W. Bush” —ganadora del Oso de Plata en la Berlinale por mejor guion y actriz— se basa en un caso real de una madre turca desesperada por lograr la liberación de su hijo de Guantánamo, luchando en una cruzada que la lleva hasta el Tribunal Supremo en Washington.

Humor

El humor alemán está presente en “Sheriff al borde de la piscina”, donde el gruñón socorrista Karl debe luchar para impedir la desaparición de su universo entero: la vieja piscina local donde ha visto pasar sus mejores años.

“Toubab” es otra buena muestra de la comedia germana contemporánea, al presentar la historia de Babtou, quien está dispuesto a cualquier cosa para evitar su deportación inminente.

En “Todos hablan del clima”, Clara ha logrado dejar su vida provinciana por un futuro en Berlín como profesora de filosofía y estudiante de doctorado. Acompañada de su hija quinceañera, visita a su madre para pasar un fin de semana, durante el cual se enfrentará a su ideal de vida libre y el precio que debe pagar por ella.

Basada en una historia real, “La última ejecución” se ubica en Berlín Oriental, en 1981, donde el científico Franz Walter es reclutado por el Servicio de Seguridad del Estado para una misión en Alemania Occidental, pero su actitud crítica hacia un sistema con el que no comulga lo pone en peligro al ser acusado de espionaje.

Para niñas y niños

Se presentan dos filmes ampliamente celebrados, “La estrella de Laura”, basado en el libro de Klaus Baumgart, donde Laura rescata a una estrella que ha caído del cielo, a la que ayuda y cura de un pedazo que se ha roto, así como “Frambuesas con mostaza”, donde conocemos a Meeri Ehrlich, quien tiene un secreto que la hace especial: puede volar.

Cortometrajes

La Semana de Cine Alemán no estaría completa sin incluir un programa de cortometrajes, seis títulos que han formado parte del Short Export 2022 Made In Germany: Anna, Lower Ambitions, Sirens, Jeijay, The Unicorn in Snowpants Suddenly Ran Off y Why Does Helen Koch Commit Serious Vehicle Theft?

Más información en Goethe-Institut Mexiko (YouTube y Facebook), GI_Mexiko (Twitter), goetheinstitut_mexico (Instagram) y en el Patronato de la Industria Alemana para la Cultura piac.org.mx.

MF