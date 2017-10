La Josa, lista para la final de “Bailando por un sueño”

Este domingo a las 20:30 horas es la final de “Bailando por un sueño” a través del canal Las Estrellas. Los famosos que llegan al último reto de esta temporada son Carlos Sarabia, Adrián Di Monte, Begoña Narváez, Tanya Vázquez y Ferdinando Valencia. Y para este último show el cuadro de jueces se pondrá aún más interesante puesto que participarán de nueva cuenta Lolita Cortés y Roberto Mitzuko, aunados a Flavio Mendoza, Gente de Zona, María León y María José.

De hecho, exn entrevista destaca La Josa que sus favoritos para que se lleven el primer lugar son, Di Monte, Narváez o Sarabia. “Es un programa increíble, sumamente agradecida una vez más con los señores Galindo (productores), había tenido que decirles que no para otros proyectos donde ya tenía compromisos, pero afortunadamente para éste me avisaron con tiempo y pude bloquear las fechas para estos programas y estoy fascinada, me encantaría ver en la final a Begoña, a Carlos y a Adrián, en la lucha por el primer lugar”.

Asegura que todos se merecen el premio, pero a estos tres les ve mayores posibilidades, “también me encanta Ferdinando y Michelle (su pareja) es una gran bailarina, es tremenda, pero afortunadamente no es el éxito del artista, su sueño o el participante lo que hacen que ganen, es su desempeño sobre el escenario y las calificaciones de los jueces, ojalá que la gente esté de acuerdo con lo que decidamos, creo yo que en todos los programas hemos coincidido en errores y aciertos, vamos a ver qué tanto coincidimos ahora”.

La Josa promete que este domingo se va a poner intenso el programa, pues también en el panel de jueces hay distintas personalidades y con una gran trayectoria. Mientras tanto, la estrella de “No soy una señora” se alista para cantar en el palenque de las Fiestas de Octubre el próximo 26 de este mes, viene con todo su repertorio y una explosión de diversión y sensualidad.