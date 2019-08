La Isla Centeno, sonoridad orgánica

Las casualidades en la música son perfectas y aunque un problema en el corazón llevó al músico y productor, Lito de la Isla, a visitar Guadalajara, su regreso tenía un propósito en espera: conocer a la cantante María Centeno y dar inicio a un proyecto sonoro que se perfila como una de las grandes promesas de México.

Conjugando la experiencia musical y apellidos de ambos, María y Lito coincidieron en su pasión y sin pensar, las primeras canciones grabadas por simple gusto evolucionaron a lo que actualmente es La Isla Centeno, un proyecto formalizado en 2018 y ahora con su primer disco, “Miocarditis”, en puerta.

“En realidad no teníamos una intención de inicio, simplemente nos reunimos e hicimos música, no era un proyecto, jamás imaginamos que después tendría un proyecto. Las canciones fueron fluyendo, nos gustaron, las grabamos”, explica Lito de la Isla -perteneciente también a Los Rumberos- al recordar la respuesta inmediata que sus primeras propuestas lograron en las plataformas digitales.

Previo a la presentación que La Isla Centeno tendrá en Guadalajara el próximo 22 de agosto en el C3 Stage, María y Lito reflexionan sobre el impacto que han tenido con esta propuesta musical curtida desde una lírica y composición honesta y bastante orgánica, en donde los clichés y las etiquetas rítmicas no existen.

“Nuestra propuesta tuvo una identidad propia desde el principio, con música muy orgánica, fue algo inocente que no tenía nada que ver con nuestros proyectos pasados. A veces es difícil decir en qué género musical estamos, todo tiene influencia de lo que hacemos, escuchamos y nos gusta. En todas las canciones existe la misma atmósfera, pero no fue nada planeado”, puntualiza María Centeno, ex vocalista del grupo La Garfield.

“Muchas de nuestras canciones son nostálgicas, aunque no necesariamente de desamor, vamos en una onda orgánica y de folk latinoamericano. Es música hecha en serio y no en serie. Son canciones que nos gustan y nos gustaría escuchar, que hablan sobre cosas que nos pasan, la gente conecta con eso. La Isla Centeno es un proyecto muy transparente”, añade María.

Compartir su música

Aunque las redes sociales han sido clave para que La Isla Centeno expanda su proyecto, los músicos aseguran no dejarse presionar por las estadísticas virtuales, pues lograr conciertos en el que realmente se manifieste el apoyo de sus fans, es la principal urgencia que los motiva a seguir encaminados para sobresalir en la competida escena musical de México.

“Seguimos descifrando cómo va funcionando esta industria, ahora es muy fácil engañar a la gente con números en las redes sociales, pero a la hora de vender boletos para un show es lo difícil, a nosotros en eso nos ha ido bien, la gente va vernos, es gente que existe. Quizá somos algo todavía chiquito, pero somos algo bien hecho”, destacan ambos músicos.

Con la promesa de ofrecer un concierto con banda completa en Guadalajara, Lito de la Isla resalta que la experiencia de ver a La Isla Centeno en vivo y con la frescura será una experiencia única en la que se tendrá oportunidad de escuchar por completo su producción debut “Miocarditis”, bautizada así, por un lado, recordando el malestar que regresó a Lito a la capital tapatía, y por otro, haciendo una metáfora de cómo funciona un poco el amor.

“Me detectaron miocarditis, una bacteria que inflama al miocardio que envuelve al corazón. Libré esa situación y al tener que estar en reposo total decidí venirme a Guadalajara, conocí a María, y siguieron las canciones, pero entre bromas decíamos que titularíamos miocarditis a nuestro primer disco, pero también partimos de que nuestras canciones son muy del corazón, de distintos momentos, encajaba muy bien ponerle nombre al disco de una dolencia del corazón”.

Agéndalo

La Isla Centeno en concierto en el C3 Stage Rooftop (AV. Vallarta 1488); 22 de agosto, 20:00 h. Boletos: $200 pesos. Ingreso para mayores de edad.