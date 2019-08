Ely Guerra, la voz de una diosa

Ely Guerra compartió ya dos sencillos de su próximo álbum: “Harmonic” y “Zion”. La totalidad del disco, también llamado “Zion”, tiene la particularidad de ser una producción a capela, pues la instrumentación es la voz de la propia cantante, quien además es compositora en todas sus posibilidades.

Como se aprecia en los dos temas ya disponibles en línea, la mexicana recurre a la voz como un instrumento para crear atmósferas y texturas sonoras, para convertirlas en canciones. En su visita a Guadalajara, Ely platicó sobre cómo empezó este proyecto: “La decisión vino natural, como un llamado, como en cualquier otro momento que he hecho música, es un instinto creativo. Sentí que tenía que hacerlo vocal. Desde un principio entendí cómo crear diferentes atmósferas, dimensiones y niveles sin que se sintiera demasiado experimental para no alejarnos de la experiencia musical (armonía, melodía)”.

Con la voz como único instrumento, los retos fueron muchos en el camino, señala: “Los retos ocurrieron en el estudio, cuando empiezo a comprender hacia dónde iba”.

Más que otros discos, hacer este álbum fue un descubrimiento conforme iba avanzando en la grabación, en un proceso en el que superpuso diversas grabaciones de su voz: “Fue totalmente una inercia creativa muy personal. Tuve atinadamente el deseo de hacerlo sola (sin productor, sin ingenieros de audio). Hice el trabajo de estudio en solitario, me grababa, acomodaba mi espacio para estar más cómoda para crear. Literalmente iba soltando una idea vocal, enseguida sabía que tenía que grabar la siguiente voz. No me permitió pararme en seco y escuchar para perfeccionar. Fue continuar con la grabación, y al final ponerle play”.

El resultado es “Un gran viaje. Mostraremos tres sencillos, falta ‘Into the Desert’, proporciona el espíritu del disco. Hay tracks con voz hablada, hay tracks con espacios corales muy grandilocuentes. Hay otros con cierta obscuridad. Casi todo el trabajo lleva de la mano al escucha, bastante personal”. De los momentos oscuros, agregó: “Hay espacios muy personales, porque el disco me llevó a tocar fondo. A sentirme en desolación, en un momento muy personal. Son temas personales expuestos de una manera muy transparente”.

Ahora, llevarlo a escena

Si fue un reto grabarlo, llevarlo al escenario será todavía mayor: “Llevo un año en ese reto. Ha sido uno tras otro. Siento que ‘Zion’ tiene un abanico de cómo se podría presentar: Desde escribir en partituras y tener un coro, o bajar a partitura ciertas voces y que lo toquen vientos o cuerdas. Sería escuchar ‘Zion’ de otra manera. Otra entrega más inmediata hubiera sido ponerle play y yo subirme, pero no quisimos hacerlo así. Mi propia entrega tenía que ver con subirme a un escenario vivo, como lo he hecho toda la vida: instrumentos ejecutados por un músico, con errores y diferencias en cada presentación. Logramos con la tecnología llegar a eso”.

Para llevar “Zion” en vivo Ely Guerra contará con el apoyo de Camilo Froideval, quien recurrirá a un software (Live/Ableton, con Focusrite) para interpretar las piezas: “Nos permite disparar las voces en tiempo real, como si estuviera un músico tocando”.

Líricamente, esta producción de Ely Guerra refleja sus preocupaciones:

“Hay una proyección personal en las letras, algo que estoy viviendo, algo que experimento o que opino, algo que me trastoca o me incomoda. Siento que las líricas de todo ‘Zion’ tienen que ver con mi momento, sin duda”. Además de español, el álbum cuenta con letras en inglés y portugués (e incluso frases en arameo). El portugués fue un idioma que conoció por influencia materna y su gusto por la música en el idioma (brasileña y portuguesa). Con el uso de la voz Ely emula el sonido de la guitarra portuguesa, por ejemplo.

Lo que viene

A largo plazo, Ely Guerra tiene varios proyectos, pues también escribió un libreto para llevar “Zion” al teatro: “Hay una necesidad creativa de escribir. Tengo una novela muy guardada, que he estado queriendo escribir y no he podido. Siento la necesidad de rescatar la prosa. También tengo necesidad de meterme al estudio a grabar otras cosas”.

Conexión total

Ely Guerra se mantiene en contacto con sus fanáticos a través de su página oficial: www.elyguerra.com