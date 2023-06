Wendy Guevara, participante destacada del famoso reality show "La Casa de los Famosos", ha cautivado a los espectadores durante las primeras semanas del programa, ya sea por su carisma, polémicas o simplemente por sus ocurrencias con sus compañeros, gracias a esto se ha convertido en una de las favoritas para salir como ganadora.

“Santa Wendy de Las Perdidas” se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales, por lo que sus fans se dieron a la tarea de crear una oración para la influencer; el vídeo ya tiene más de 149 mil me gusta en TikTok y se ha viralizado rápidamente.

“Santa Wendy de Las Perdidas

Reina de las panzonas

Patrona de las robustas y de las caronas

Te pido me hagas soportar

Y del chisme no me pueda librar, amén”; esta es la oración que se puede escuchar a través del vídeo difundido por la cuenta de TikTok @aaronjandette.

“Si Wendy conmigo, ¿Quién contra mí?”, “A veces siento que somos Wendy y yo contra el mundo”, “Canonícenos a Wendy, así como a Doña Lucha y María de Todos los Ángeles”, son comentario que se pueden leer, aportando versos a la oración.

MF