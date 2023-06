Aunque la actriz Bárbara Torres admitió que lo mejor que le pasó en la vida es ser mamá, admitió que en algún momento de su vida no quería tener hijos, pues su prioridad después de casarse era ser actriz.

Después de casarse con su esposo Carlos, de quien ya se separó, fue muy clara en decir "no vamos a tener hijos, todavía tengo que actuar", sin embargo, después de ese momento la cosquillita de la maternidad comenzó a aparecer en su vida y un día, de la nada, le propuso a su pareja intentar convertirse en padres.

Sin estar muy convencida, Bárbara se dio a la tarea de escribirle a la cigüeña y, en el primer intento lo logró: "Lo mío es de telenovela, un día probamos tener un bebé, al otro día dijimos 'ya no probemos más'. Ese día me quedé embarazada. Yo no quería tener hijos todavía", expresó la comediante durante la entrevista que hizo para el canal El Mich TV.

Después de unos días, la actriz comenzó a sentir los primeros achaques del embarazo, como los antojos, las náuseas y los vómitos, algo de despertó las sospechas de sus amigos cercanos y hasta las suyas, pero como no estaba convencida de la maternidad se negó a aceptarlo: "Empecé a tener nauseas, a vomitar y me dice mi vecina '¿no estás embarazada?', (yo le dije) 'déjate de joder ¿cómo voy a estar embarazada? Yo tengo que actuar, no tengo tiempo de estar embarazada'", agregó.

Fue una prueba casera lo que la sacó de dudas y aunque al principio se rehusaba a la idea de ser madre, afirmó que desde el primer momento que se enteró que su primer hijo venía en camino agradeció a la vida por esa bendición.

"Fue lo máximo que me pasó. El otro hijo vino porque quiso, se llevan dos años, yo quería cuatro y se me pasó ya no pude", dijo Torres de José Ignacio y Manolo, de 16 y 18 años.

La famosa, quien actualmente está en "La casa de los famosos" y que se salvó de ser eliminada anoche, comentó que sus hijos no quieren dedicarse a la actuación, incluso, ya tienen su camino muy bien trazado.

Uno, dijo, está en un concurso de diseños de autos de Fórmula 1 a tamaño escala, ya ganó en la preliminar en México y ahora está en la final nacional en este país y el año que viene podría ir a Singapur si gana representar a este país.

"Él ha querido ser ingeniero aerodinámico y el otro parece que quiere ser o biólogo marino o bioquímico, pero nada que ver con esto, son dos cerebritos, el más grande tiene como 9.8 y el otro 9.6, los amo".

MF