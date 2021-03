La Arrolladora Banda El Limón lanza su álbum de la pandemia

Ayer, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho lanzó su reciente placa: “En contra de mi voluntad”, material de 14 canciones donde participan compositores como Edén Muñoz de Calibre 50, Espinoza Paz, “Compa Chente” y Horacio Palencia, entre otros.

Este es un material que se cocinó a fuego lento desde el 2019, porque en 2020 cuando llegó la pandemia, tuvo que llevar un proceso más lento, cuenta en entrevista don René, quien espera que el público reciba el álbum con mucho cariño. Previamente al disco ya se habían lanzado varios sencillos, por ejemplo, “Igual”, “Cómo te olvido”, “Ojalá que te enamores” y “Como si yo fuera pastel”, entre otros.

“Este disco se hizo lentamente por cuestiones de seguridad y por los cuidados que teníamos que tomar, porque no era igual hacer un álbum de La Arrolladora como comúnmente lo hacíamos. Entonces, nos prolongamos un poco, porque había que despejar y sanitizar el estudio de grabación. Lo empezamos en diciembre del 2019 y todo el 2020 se fue en el disco, y ya por fin sale a disposición de todo el público”, explicó en entrevista René Camacho.

Confesó que ha sido muy difícil enfrentar este primer año de la pandemia sin ofrecer conciertos, pero sabe que aún no es tiempo y tendrán que esperar hasta que la situación mejore: “Todos los que nos dedicamos a esto estamos en un momento de desesperación, porque no es cualquier cosa que le digan a una banda que tiene 24 presentaciones al mes, que va a parar. No ha habido entradas (dinero) y se nos ha complicado un poquito a todos los que estamos en esta situación, porque las bandas y las agrupaciones vamos a ser los últimos en entrar a trabajar, porque en las aglomeraciones tenemos que tener los cuidados conforme las medidas sanitarias nos vayan indicando para poder salir a trabajar, tenemos que esperar un poco para evitar contagios”.

Sobre la promoción de este disco ahora que el tema de la pandemia ocasiona otras medidas, expresa que esperarán indicaciones de los expertos en el área para saber cómo le darán difusión a esta placa: “Mientras no tengamos la confianza de salir a las cabinas de radio y estudios de televisión, estaremos haciéndolo por medio de internet, pero una vez abriéndose un poco esto, vamos en vivo, ahora somos responsables, nos estamos aguantando al 100 y tenemos que salir conforme nos indiquen”.

Contentos con Mon Laferte

Hace unas semanas estrenaron una nueva versión del tema de Mon Laferte, “Se me va a quemar el corazón”, a dueto con ella, expresa don René que fue una muy buena experiencia: “Nos salió la oportunidad de hacer el dueto con Mon y estamos muy contentos con la participación, hicimos muy buena química y muy buena amistad, el público nos ha felicitado bastante”. No descartan seguir haciendo más colaboraciones con otros artistas cuando las condiciones y las oportunidades lo permitan, “La Arrolladora tiene los instrumentos para hacer cualquier tipo de ritmo y cualquier género musical”.

Cabe señalar que La Arrolladora tiene más de 42 años de trayectoria, cuenta con más de 53 canciones en los primeros lugares de popularidad, y durante este tiempo ha lanzado más de 32 producciones discográficas.