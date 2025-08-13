Horóscopo Negro para HOY 13 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Esta semana podrías tener algún momento de bajón. No es que estés mal, pero te vendrán recuerdos que te costará apartar y que pueden ponerte algo más nostálgico/a de lo normal. Echas de menos a alguien que significó mucho para ti, pero no te centres en eso: es pasajero. Hay un cúmulo de cosas que te están empujando a sentirte así y terminará por pasar.TAURO (21 abril-20 mayo).Está claro que hay que guardarse ciertas cosas, que no todo se puede ni se debe mostrar, y que tienes ese miedo a que te hagan daño otra vez. Pero la vida es demasiado corta para vivir siempre a la defensiva. Hay que quedarse con lo bonito, con lo positivo, y recordar que todavía tienes mucho por lo que vivir, mucho por lo que intentar.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Lo más importante es que has tenido que romperte para abrir los ojos, pero lo has hecho para volver a resurgir, y eso te convierte en alguien mucho más fuerte y consciente. Ahora, lo que toca es enfocar el tiro. No dispersarte. Dar esos pasos que sabes que tienes que dar, incluso si el pulso te tiembla mientras los das.CÁNCER (22 junio-22 julio)Puede que te estés planteando hacer algo grande otra vez, dar un paso importante, cambiar de lugar, mover ficha en un aspecto clave de tu vida. Y aquí viene la buena noticia: se viene claridad mental. Con el fin de la retrogradación de Mercurio, lo que estaba desordenado empieza por fin a colocarse. Esa sensación de caos mental que llevabas arrastrando se disipa poco a poco.LEO (23 julio-22 agosto).Es posible que esta semana te entren ganas de sacar las garras y enzarzarte con alguien, de ajustar cuentas, de devolver multiplicado por diez lo que te han hecho —sea bueno o malo—. Pero aquí la clave es otra: ser más inteligente que eso. No quemes cartuchos antes de tiempo. Tu hora llegará… y cuando llegue, será demoledora.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Estás en un periodo de muchos cambios y es normal que, en algún momento, te preguntes por qué parece que todo te pasa a ti. Esta semana, un evento en particular podría despertar esa sensación. Y ahí es donde tendrás que parar, respirar y recordar que nada sucede porque sí. Todo lo que se mueve ahora está reordenando tu vida para algo mejor, incluso si de primeras parece un caos.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO