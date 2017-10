Knotfest México ¿el mejor festival de metal en el país?

El día iniciaba fresco, sereno pero a sabiendas que poco a poco iría subiendo de temperatura como de energía. Era la tercera edición del KnotFest México, esta que trajo por primera vez a Sliknot al país, y no sólo eso sino también a su festival. En esta ocasión los enmascarados no venían en el cartel- todos necesitamos un descanso- sin embargo el line-up lucía prometedor, para todos los gustos: Punk Rock, rock alternativo, metal core, death core, thrasmetal y arts rock.

La jornada la abrían los chavos de Cuernavaca 'Lack Of Remorse', en el 'Day of the Gusano Stage', para posteriormente darle paso a los tapatíos de 'Parazit' con su instru-metal en el 'The Maggots Stage', y Cerberus quienes se dieron a conocer por abrirle concierto a Metallica el año pasado, los hidrocálidos de 'Here comes the kraken'; agrupaciones que si bien no lucían retacados de asistentes por lo tempranero del día, sí contaban con un gran número de personas.

Foto/ KnotFestMéxico

Foto/ KnotFestMéxico

Foto/KnotFestMéxico

Foto/KnotFestMéxico

Le siguieron 'S7N',- quienes entraron al quite tras la cancelación de último momento de 'Asesino'- y 'Suicide Silence', en cuya presentación brilló su entonación de 'La Negra Tomasa' de Caifanes.

'Hatebreed', 'Periphery', 'Children of bodom' e 'ill Niño' daban lo mejor de sí mientras el rey sol se postraba en todo su esplendor. Mientras muchos recargaban pilas probando los tradicionales antojitos y abasteciéndose de agua, refrescos o vinos de altos niveles etílicos.

La parte seria del festín llegaba. Los papás de Death Metal hacían gala de su virtuosidad. En el 'Tecate Stage', 'Cannibal Corpse' alentaba el mosh pit y George Fisher mostraba su ya pronunciado cuello producto de años de headbanging, mientras en uno de los secundarios 'Anti Flag' llenaba de su Rock Punk de la vieja escuela.

El Sol caía al igual que la temperatura del Foro Pegaso y uno de lo más esperados y queridos por México hacía su acto; Scott Ian, Charlie Benante, Frank Bello, Joey Belladonna y Jonathan Donais desataron el slam con ‘Breathing Lightning’, ‘Be All, End All’ y ‘Antisocial’. mientras que en el principal Bullet For My valentine conquistaba a los más chavos con temas como 'Waking the demon'.

Pasaban las 19:30, el cansancio ya comenzaba a llegar, pero no era momento para ceder, era el turno en ver a uno de los frotman más importantes de la actualidad, en parte esa su fiesta. Corey Taylor al frente de Stone Sour, proyecto que inició incluso antes que Slipknot. Traían nuevo disco bajo el brazo y lo quería compartir con su "Familia" mexicana. Sonaron clásicos como 'Reborn', '30/30-150', acompañadas de nuevas piezas como 'Taipei person / allah tea' y 'Fabuless' y por supuesto el tema meloso 'Through Glass. Muy aplaudido, muy ovacionado, muy querido, pero Corey y su pandilla se fueron sin encore.

Hora de regresar a los 90´s. Para muchos tenían que ser los headliners; Jonathan Davis, Brian Welch, James Shaffer, Reginald Arvizu y Ray Luzier regresaban una vez más México. Un show de poco más de una hora en el que abrieron con 'Rotting in vain', secundado de los grandes clásicos, 'Falling away from me', 'Here to Stay', 'Y'All Want', 'Shoots and Ladders, 'Twist', 'Got the Life','Make Me Bad'

'Blind', 'Somebody Someone' para cerrar con 'Freak on a Leash'. 15 temas que sonaron mejor que nunca, como un replica en directo de sus discos y que deja en claro que si bien el new metal no es lo popular hoy en día Korn mantiene vivo en género y se mantiene en la cima.

"¿Quiénes son A Perfect Circle?" Preguntaba uno de los asistentes, a lo que imediatamente respondia su acompañante "¿Serio no sabes quiénes son? ¿En qué mundo vives? Pues bueno, lo que verás es lo mejor que verán tus ojos y que agradecerán tus oídos", sentenciba el joven que ya contaba con una torre de vasos. Era el grupo de Billy Howerdel, James Iha (ex Smashing Pumpkins) y Maynard James Keenan (Tool) un supergrupo que ocupa un lugar en el corazón de los metaleros más oscuros, que agradecían que por primera vez estuviera en el país su banda favorita.

Su espectáculo era punto y aparte en la velada. La casi media hora de montaje del escenario era prueba de ello. 'The Package' se dejaba oír mientras colgaba un gran telón blanco que cubría todo el entarimado, mientras los integrantes con luces atrás de ellos reflejaban su silueta a modo de hacer más mítico el momento. Sonaron 'The hollow' y 'The nose, ante beneplácito del respetable. Por su parte Maynard se postraba hasta la parte de atrás. Sereno, sin hacer demasiados aspavientos. Ermitaño como él solo, dejaba el frente para que ambos guitarristas engalanaran la noche. Una de las sorpresas fue oír 'Imagine' de Lennon , claro con el toque de los de los angelinos. Caían más éxitos 'Vanishing', '3 Libras' en una versión distinta, los cuales no evitaron que mucha de la gente se fuera a mitad de su presentación. Tal vez no entendían el concepto de la banda, le aburría o simplemente cedían ante el impetuoso cansancio del que ya eran presas.

Así pues terminó una edición más del KnotFest México esta vez reuniendo a más de 35 mil metaleros en el Foro Pegaso- Festival que cada vez se afianza más. Trae bandas que nunca habían pisado este país y que promete una cuarta edición en noviembre del 2018