Kim Kardashian festeja sus 40 años

Kim Kardashian, dueña de un emporio millonario y miembro de la familia más mediática de la televisión, llega al "cuarto piso" en la cumbre de su carrera pese a haber pasado varios obstáculos, como preeclampsia en sus embarazos, la psoriasis que se le diagnosticó a sus 30 años y, recientemente, supuestas infidelidades de Kanye West.

Este martes, la socialité compartió con sus seguidores una fotografía y un video donde posa en un pastel gigante luciendo unas mallas transparentes y muy brillantes.

Pese a los escándalos en los que ha estado rodeada, Kim no deja que esto impida celebrar su cumpleaños.

La vida de Kim ha estado rodeada de un gran número de escándalos que la han convertido en multimillonaria. Ha estado casada en tres ocasiones, la primera con Damon Thomas, de 2000 a 2004; la segunda con Kris Humphries, en 2011, con quien sólo duró 72 días en matrimonio y la tercera con el rapero Kanye West, con quien sigue actualmente desde 2014, pero muy pronto esto podría terminar.

"Cuando tuvimos nuestro primer gran escándalo público lo superamos en familia, entre nosotros. Eso significó todo para mí, tengo mi familia y eso es todo lo que importa".

Actualmente, Kim es una de las mujeres más relevantes de la industria del entretenimiento, continuando como la más reconocida entre sus hermanas Khloé y Kourtney; sin embargo, opacada en distintas ocasiones por Kylie Jenner, la más pequeña.

Ahora su programa, "Keeping Up with the Kardashians", llega a su fin por E! Entertainment, pero encontró en Apple tv el apoyo a sus locuras, las que la ha convertido en una mujer millonaria a sus 40 años.

AC