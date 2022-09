Aunque no es nuevo que diversas personalidades mediáticas utilicen playeras con los emblemas de las bandas de rock o metal, tal parece que Dave Mustaine, líder y vocalista de Megadeth, se ha cansado de que quienes no son fans porten y popularicen las identidades visuales o discográficas de este tipo de agrupaciones.

En una reciente entrevista dada a Rolling Stone para promocionar su más reciente disco “The Sick, the Dying… and the Dead!” y gira de Megadeth, Dave Mustaine, recordó una peculiar anécdota en Países Bajos, en donde sorpresivamente vio a dos jóvenes que portaba una playera alusiva de Megadeth, tal como lo han hecho figuras de la cultura pop y mediática como Kim Kardashian, que en diversas ocasiones ha lucido prendas con referencias a bandas como Metallica o Slayer.

En su visita a Holanda, Mustaine indicó que al estar en Eindhoven, vio pasear a dos jóvenes, y al percatarse de que una llevaba una playera de Megadeth, no dudó en acercarse a comentarles que era su banda, fundada en Los Ángeles en 1983, luego de que Mustaine fue expulsado como guitarrista de Metallica por diferencias creativas con James Hetfield. Dave Mustaine indicó que su encuentro con las “fans” no fue para nada amigable, al referir que ingenuamente se acercó para tratar de charlar un poco suponiendo que, la joven en cuestión al portar una playera de Megadeth, lo reconocería como vocalista y guitarrista de la banda, sin embargo, el metalero se llevó una desagradable reacción.

“Estaba caminando por ese pequeño y lindo paso en Eindhoven, y vi a estas dos niñas caminando, y una de ellas tenía un vestido que tenía los logotipos de Megadeth en la parte delantera, y dije: ‘Oh, wow. Oye, esa es mi banda’. Ella mi miró como ‘aléjate de mí, pervertido’, la miré y le dije: ‘no, no, no, esa mi banda. Y ella levanta las manos y comienza a despedirme, como un avión que entra demasiado rápido en el jet”. El músico indicó que el fotógrafo que los acompañaba pidió a las chicas poderles tomar una foto, sin embargo, las jóvenes se negaron al argumentar que “No conozco a la banda. Acabamos de comprar esto en una boutique al final de la calle. No queremos darte nuestras jodidas fotos.

Dije: ‘Probablemente era solo una de esas pequeñas ‘celebutantes’ que entendieron cuando las Kardashian usaban camisetas de Slayer”. Dave Mustaine no dudó en sacar a relucir el nombre de la líder de las hermanas Kardashian, pues enfatizó que la “popularidad” de las camisas o productos relacionadas a las bandas de rock o metal en audiencias distintas a las suyas, se debe al uso que dan figuras como las socialités y cómo sus seguidores replican esta moda sin saber quiénes son los músicos detrás de esas propuestas, como le sucedió con las jóvenes holandesas que no lo ubicaron.

Esta anécdota ha generado opiniones diversas entre los fans del rock y el metal, por una parte, quienes señalan que la popularidad de las bandas y su mercancía ayuda a generar nuevos públicos y adentrarlos a otras propuestas sonoras si no son fanáticos de manera orgánica, sin embargo, otros se han sumado a la molestia de Mustaine recordando la polémica generada por la popularidad que Metallica tuvo recientemente cuando una de sus más conocidas canciones fue tomada para un capítulo de “Stranger Things”, en el que James Hetfield, vocalista de Metallica, tuvo que salir a defender a los nuevos fans que fueron atacados en redes sociales y tildados de “posers”.

