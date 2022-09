En el nuevo episodio de "The Kardashians", Khloé Kardashian dio un par de pistas acerca de cuál fue el nombre que eligió para su segundo hijo, el cual comparte a lado del jugador de baloncesto Tristan Thompson, dejando en suspenso a sus fans, pues sólo proporcionó su inicial.

Hace cuatro años, tras varios intentos, Khloé Kardashian quedó embarazada de su primera hija True Thompson. De acuerdo con lo documentando en "Keeping up with the Kardashians", la empresaria decidió llamarla bajo ese nombre, durante el baby shower que ofreció ante las Kardashians, su familia política y amistades más cercanas.

En la décimo quinta temporada de la serie, "Koko" celebra el baby shower de su bebé y mientras este se celebra, hay una pizarra donde las y los invitados pueden escribir los nombres que les gustaría para nombrar a la bebé y es precisamente Kim Kardashian, una de las hermanas mayores de Khlóe, quien sugiere el nombre de True.

Pero para la llegada del nuevo bebé, parece que Khloé no buscó intermediaciones ni consejos, ya que, en un adelanto de la nueva temporada del show, expresó que tenía una lluvia de ideas para elegir el nombre de su primer hijo varón, el cual tuvo a través de gestación subrogada.

En un adelanto del episodio, la dueña de Good American relató que ya había elegido cómo nombraría a su bebé, adelantando que la inicial de su nombre es la letra "T". Tras dar esta notica, su madre Kris Jenner sugirió que podría tratarse de un nombre que ya es parte de la familia; el de Travis Barker, el esposo de Kourtney, la hermana mayor de la familia.

Sin embargo, muchos de los fans de Khloé tienen la sospecha de que la letra "T" tenga que ver con el nombre del padre, Tristan, pues si bien Thompson y Kardashian se separaron hace tiempo, cuando "Koko" se enteró de las infidelidades del basquetbolista y de que había concebido un hijo con su entrenadora personal Maralee Nichols (Theo), ya estaba en marcha el proceso de gestación.

Además, la empresaria y el deportista mantienen una buena relación por el bien de la hija que comparten en común, o así lo ha aclarado Khloé en diversas ocasiones, pues han sido muchas las veces en que ambos han dejado de lado sus problemas de pareja para reunirse y pasar un momento importante a lado de su hija.

