Kenia Os lanza su segundo álbum de estudio "K23"

El público está frente a una artista que cruza fronteras. De empresaria a cantante, de editora de videos a compositora. Kenia Os tiene un arsenal de talentos y todos los ha reunido para crear un alter ego que nos voló la cabeza con su propuesta “K23”.

“Acababa de sacar ‘Cambios de Luna’ y me propusieron hacer un disco desde cero”, cuenta la cantante. “Era un reto muy grande, pero no había manera de echarse para atrás. Siempre he creído que todos tenemos diferentes universos dentro de nosotros y pensé que había algo en mí que no había explorado. Entonces surgió “K23” y de ahí empezó a salir la idea del disco, las canciones, el diseño y todo”.

La artista que a lo largo del año nos presentó canciones y colaboraciones explosivas cuenta que le costó mucho no compartir nada en redes sociales. Especialmente desde las primeras sesiones de composición y producción con un gran equipo que contó con la pluma de Julián Turizo, Nicole Zignago, Gale, Vibarco, Daniel Rondon, Yasmil Marrufo, Essa Gante, Valentina Rico, Juan Morelli, Sofía Thompson, Jon Leone (quien también aparece como productor).“Sabía exactamente lo que quería para K23.

Afortunadamente el equipo supo captar la idea. Creo que hicimos algo muy parecido a la magia”, agrega KOS hablando sobre los productores que participaron en el álbum; entre ellos: JonTheProducer (Becky G, Sofía Reyes, Thalía, Anitta, Kali Uchis), Andy Clay (Ha*Ash, Thalia, Aitana), Luis Salazar (CNCO, Camila, Melendi), entre otros. Recientemente, la artista más premiada en los pasados MTV MIAUW, anunció que “K23” tendrá su gira estadounidense con fechas en Las Vegas, Washingon, Nueva York, Los Ángeles y muchas ciudades más.

Esto se suma a las fechas que anunció para 2023 entre las que incluye su primer Auditorio Nacional, un venue que busca conquistar luego de que este 2022 agotara todos los tickets para sus dos fechas en el Teatro Metropólitan.

FS