Las diferencias entre Shakira y Gerard Piqué aumentan. Un medio español indicó que supuestamente el futbolista habría visitado a la cantante en su hogar pero, esta vez, no fue con motivo de apoyarla frente al delicado estado de su salud de su padre, sino que, de acuerdo con lo publicado, se presentó en el domicilio de la artista para reclamarle por el lanzamiento de "Monotonía".

Con el estreno de "Monotonía", la nueva canción de Shakira, interpretada a dueto con Ozuna y los más de 73 millones y casi 30 millones de reproducciones en YouTube y Spotify, respectivamente, la cantante colombiana ha demostrado que, pese a el paso del tiempo y la emergencia de nuevas y nuevos artistas dentro de la industria musical, sigue ocupando un lugar importante en la música, sin embargo, en el ámbito sentimental enfrenta duros momentos. Desde que su separación con Piqué se hizo oficial, en junio pasado, la vida privada de Shakira se encuentra más pública que nunca, pues los medios de comunicación están al tanto de todo lo relacionado con su trato con el padre de sus hijos, quien ha sido captado visitando a la artista en más de una ocasión, desde su ruptura.

Se cree que estas visitas se han debido a que el padre de la cantante, William Mebarak Chadid, se encuentra en un momento delicado de salud, luego de que sufriera una caída que le produjo un hematoma subdural, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía cerebral, de acuerdo con declaraciones que Shakira hizo a la revista "ELLE". Sin embargo, en esa ocasión, -aseguró Marc Leirado, un periodista español- Piqué arribó a la casa de su expareja por un supuesto reclamo, relacionado con la publicación de "Monotonía", ya que visitó a la cantante el día de su estreno (el 19 de octubre), el cual tendría muy molesto al deportista, pues Shakira ha obviado que el tema se trata de su separación.



Leirado, según lo que expresó en el programa "América TV", se encontraba afuera del domicilio de la cantante colombiana para preguntarle acerca de su nueva canción en el momento que Piqué se estacionó afuera de la casa, pero aseguró que Shakira le negó la entrada. "Había un coche parado en la puerta de Shakira y yo no sabía que era de Piqué. Entonces, yo me quedé ahí un rato", detalló el periodista. Sin embargo, estas declaraciones no empatan con otro de sus testimonios, pues en esa misma intervención, Leirado expuso que luego de que el deportista discutiera con la cantante, salió molesto del domicilio y, minutos después, Shakira habría ido detrás del futbolista, siguiéndolo en su automóvil, pese a que –en un principio- el periodista dijo que el defensor del Barcelona no había tenido acceso a la casa de la cantante.

"Se abre la puerta del garage de Shakira, salió Shakira con su coche por la misma calle donde se había ido Piqué. Se fue detrás de (él) ", prosiguió en su intervención en el programa español. Por su parte, Jordi Martín, el fotógrafo y paparazzi argentino que ha dado seguimiento a la ruptura de la pareja, dijo que le parecía demasiada casualidad que "en un día tan especial", como la fecha en que se estrenó "Monotonía", Piqué se apareciera en la casa de la artista.

Cabe mencionar que, la semana pasada, medios españoles dieron a conocer la supuesta noticia de que Clara Chía Martí, la nueva pareja del deportista, habría dejado de presentarse presencialmente en su trabajo en "Kosmos", la empresa de Piqué, pues supuestamente se enfrentaría en un momento de mucha presión, debido al estreno de la canción de Shakira y por lo pública que se ha convertido su relación con el futbolista.

FS