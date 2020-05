Kendall Jenner confiesa que padece ansiedad

La modelo estadounidense Kendall Jenner reveló que ha padecido de ansiedad, esto como parte de la campaña "¿Cómo estás realmente?", realizada por la Coalición de Salud Mental, que busca hacer conciencia sobre la salud mental.

La modelo de 24 años, compartió que su primer ataque de ansiedad fue cuando era muy pequeña y que gracias a su madre pudo atenderse a tiempo, ella recordó "Era muy, muy joven y recuerdo haber sentido que no podía respirar y me encontré con mi madre y le dije: 'Mamá no puedo respirar. Algo debe estar mal", la joven explicó al programa Good Morning America.

Jenner, contó que su madre la llevó al médico para estar seguras de que todo iba bien físicamente, sin embargo, nadie le explicó que lo que tenía era un ataque de ansiedad, además comentó que hace tres años el padecimiento regresó.

"Tendría ataques de pánico locos. Finalmente obtuve la información que necesitaba al respecto. Honestamente, lo que espero lograr es que la gente no se sienta tan sola", por ello se ha unido a la campaña que lanzó la Coalición de Salud Mental. compartió a People.

Kendall ha mencionado que para tranquilizarse cuando se siente ansiosa, lee un libro, asimismo, a través de su cuenta de Instagram compartió que decidió unirse al desafío ¿Cómo estás realmente?, para que más personas se den la oportunidad de compartir cómo se sienten, sepan que no están solos y puedan superar juntos el problema de la ansiedad.

jb