Katy Perry arma fiesta al estilo “art pop”

Una de las cantantes más importantes de la era contemporánea es Katy Perry. Y su popularidad quedó demostrada en Guadalajara con un sold out en la Arena VFG ayer por la noche. Reunió a casi 12 mil personas. Tan querida es, que incluso Vicente Fernández y su esposa, Cuquita, acudieron a ver a la estrella.

Katy tiene el mérito de reunir audiencia de todas las edades. Es, indiscutiblemente, una cantante familiar. En 2011, en el Auditorio Telmex el eje temático de su gira fueron los caramelos; ahora con su “Witness Tour” es el arte gráfico, la ilustración y el estilo de las historietas.

Su vestuario fue colorido y utilizó grandes recursos de escenografía como dos flamingos gigantes para cantar “Hot N Cold”, una gran boca carnosa para interpretar “I Kissed a Girl” e hizo una interpretación con el piano como instrumento central acompañada con el tiburón que se volvió en una celebridad después de aparecer en su show del Super Bowl hace unos años.

La cantante salió al escenario cerca de las 21:20 horas en una plataforma de estrella. Su look era dorado y abrió con el tema “Roulette”, para después continuar con “Dark Horse” y “Chained To The Rhythm”.

Seis músicos, dos coristas y ocho bailarinas la acompañaron. Katy quiso practicar su español, aunque comentó entre risas que lo poco aprendido era muy triste. “¿Cómo estás?... Un poquito español.... mmm ¡cállate!”, pero también se dio el espacio para gritar: “¡Viva México!”.

Katy Perry cenó el jueves por la noche en un restaurante de Guadalajara donde celebró el cumpleaños de una de sus colaboradoras. Dijo que comió mole y que la comida de México era la mejor “por siempre”.

“Teenage Dream”, “Deja Vu”, “Tsunami” y “E.T”, fueron otros temas que interpretó. Previamente, la cantante Cyn encendió el ánimo en su papel de telonera.

PARA SABER

Mucha música

Al cierre de esta edición, el concierto de Katy Perry continuaba. El público se mantenía a la espera de que la estrella interpretara temas como “Wide A Wake”, “Part Of Me”, ”Roar”, “Swish Swish” y el hit “Firework”.

Ante de estar en Guadalajara, la cantante ya se había presentado en Monterrey y la Ciudad de México, siendo la Perla Tapatía su último show en la República como parte de esta gira.