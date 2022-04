Karol Sevilla se convierte en paparazzi; apuesta por mensajes poderosos

La cantante mexicana, Karol Sevilla, recientemente lanzó su nuevo sencillo “Dime dime” donde se convierte en paparazzi para ir tras la pista de quien podría ser un prospecto amoroso, con este videoclip lleno de creatividad y tonalidades neón, comparte en entrevista para EL INFORMADOR que este es un homenaje para la prensa que se ha portado tan bien con ella y que la ha respaldado en su carrera como solista.

“Estoy muy feliz de poder presentar este nuevo sencillo, que sin duda hay una emoción constante y una incertidumbre de no saber qué va a pasar, (si sus canciones) le van a gustar a la gente, y también cómo esta responsabilidad de que cada videoclip tiene que ser mejor que al anterior”.

Agrega que “la verdad es que al sencillo le ha ido increíble, la gente lo recibió de una manera que no me imaginaba, los comentarios han sido súper positivos, en lo que es la imagen y lo neón que ha llamado mucho la atención”, expresa la artista, quien además comparte, el público ha tenido la oportunidad de ver a una Karol más madura, “vocalmente he crecido mucho. Entonces, esta canción en general trae cosas muy buenas que la gente ha notado”.

El tema fue escrito por dos de los compositores más importantes de la actualidad: Luis Fonsi y Nabález, este último también es productor, al lado de Mango. Mientras que el video fue dirigido por Paco Álvarez, el rodaje se hizo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en el Parque Nacional Desierto de los Leones. Karol está comprometida en hacer proyectos de calidad y es por eso que con cada canción busca superarse a sí misma para que la audiencia siempre vea algo diferente en su propuesta, esto es parte de su sello personal.

Cara a cara con Sandra Echeverría

Hace unos días se compartió un encuentro que tuvo con Sandra Echeverría para una plataforma donde ambas hablaron de sus carreras y del talento que existe en México en cuanto a la música, resalta Karol que fue un gran momento donde pudo compartir importantes mensajes con otra colega.

“Fue bien bonita esta plática que tuvimos con Amazon, porque además Sandra y yo estamos en dos géneros completamente diferentes, con dos edades distintas, y eso nos ayudó mucho, porque uno cree que tiene un diferente punto de vista, pero la verdad es que al momento de conversar, parecíamos familia, como que nos conocíamos desde hace mucho y era la primera vez que nos veíamos”.

Resalta que compartieron varias cosas durante el encuentro, como que como toda mujer, tienen sueños, además de abordar las oportunidades siendo dos estrellas que además de cantar, también actúan y bailan. “Tuvimos similitudes que nos llamaron mucho la atención, como los mismos objetivos, ella abriendo las puertas al género de la música regional mexicana llegando a diferentes países y personas, y yo hablando desde el pop urbano que es un género muy complicado porque hoy en día se escucha mucho de él, así que fue como hablar de dos cosas diferentes pero al mismo tiempo iguales”.

Karol no descarta en algún momento interpretar alguna pieza regional, pero señala que es un género al cual le guarda respeto y de hacerlo, lo haría con gran calidad.

Quiere enviar mensajes poderosos

La cantante expresa que ahora le interesa generar desde sus redes sociales, mensajes poderosos. Justo en esa charla con Sandra, destacó que a veces hay cosas de las que da miedo hablar, “porque ya de todo te critican, te juzgan o está mal que lo hables. Y es el poder abrirte para decir: ‘quiero sacarlo porque puedo y porque quiero’”.

Karol seguirá con otros proyectos dándole su espacio siempre a la música y a la actuación. “Ahorita hay muchos proyectos de campañas, de poder hablar, de enseñarle al público que todos somos iguales, de saber usar las redes sociales de la mejor forma posible para ser la voz de mucha gente y la verdad estoy emocionada de convertir mis redes sociales justamente en eso, en algo sano. Y en mi carrera musical, poder escribir mis sentimientos y lo que quiero reflejar para que mucha gente se sienta identificada, mi carrera no la hago ni por fama ni por dinero, la hago porque me encanta y porque soy feliz haciendo mis proyectos”. También se aproxima el estreno de su serie musical “Siempre fui yo” para Disney+, la cual protagoniza junto a Pipe Bueno.

MQ