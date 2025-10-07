El Sevilla dio la campanada en la jornada pasada de LaLiga en España al lograr una contundente victoria frente al Barcelona por cuatro goles a uno. El equipo sevillano mostró un despliegue físico y táctico en el Sánchez Pizjuán para vencer al actual campeón del futbol español.

Hace unas horas, el perfil de YouTube del club subió un video de poco más de doce minutos en el que se muestran los detalles detrás del gran triunfo del Sevilla con un sujeto protagonista: Matías Almeyda. El entrenador bonaerense llegó esta temporada al Sevilla buscando regresarlo a la categoría de "un club 'top'" como lo prometió en su llegada, luego de su prolífica carrera como entrenador que incluye a River Plate, al que subió a Primera; Chivas, con el que jugó siete finales y logró cinco títulos, o su reciente etapa en el AEK de Atenas, con una Liga y una Copa ganadas.

Entre los momentos climáticos del video sobre el partido contra el Barcelona se encuentra el discurso que Matías Almeyda dio a sus jugadores al medio tiempo, cuando el partido se encontraba dos a uno, para lograr sellar los tres puntos y propinarle una goleada al club blaugrana.

Esto dijo Matías Almeyda a sus jugadores para golear al Barcelona

"Mantengan orden equipo. Esto es de orden. Si el orden los llevó a tener cuatro oportunidades de gol o cinco, no sé; ¿por qué cambiamos? Ellos jugaron hace poco, entonces, los tienen que hacer correr por la pelota. Ustedes fueron mejor con la pelota; fueron más intensos. Entonces, la imagen es buena, ahora no lo pudimos liquidar" comenzó aplaudiendo el esfuerzo de sus jugadores.

"Diez años acá que no se gana. Dentro de los diez años, setenta mil veces el Barcelona revirtió situaciones así, porque se caen, porque se meten atrás, porque piensan que el dos a cero es un partido terminado. No, no está terminado. No está terminado porque tenemos que hacer más goles. Nuestra convicción es meter más goles no meternos atrás. Si se meten atrás los pierdo" advirtió Almeyda.

Por último, alzando la voz, Matías culminó con la siguiente arenga: "En nuestra mentalidad vamos cero a cero hasta que no puedas más. Donde se relajan la c*g*n ¡Ahora, sean fuertes mentalmente y jueguen con esto (golpeándose el pecho) que lo ganan, carajo!".

A continuación el video:

Con información de EFE

OB