La famosa cantante Karol G se asombró luego de haber sabido que fue acusada de plagio por su tema llamado “Don't Be Shy”, que grabó con el DJ Tiësto, algo que no comprenden, debido a que están seguros de no haber cometido plagio.

Dicha acción jurídica tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por el creador latino René Lorente, quien es el acusante.

Por otro lado, el documento entregado a las autoridades, se dice que la reguetonera y el exponente de música electrónica son demandados por plagio e infracción de derechos de autor junto con Teemu Brunila, Jonas David Kroper, Yoshi Breen, así como las compañías Atlantic Records, Kobalt Music Group, Sony Music Publishing y Warner Bros. Records.

La demanda consta de 3 millones de dólares "por angustia mental, humillación, daño a la reputación y vergüenza". Es lo que el demandante quiere. Finalmente, La supuesta canción plagiada lleva por título "Algo diferente", un tema instrumental lanzado en el año 2000.

Según los reportes, cuenta con elementos melódicos distintivos, progresiones armónicas, estructuras armónicas y líricas que dan fe de una relación directa entre las dos composiciones.

