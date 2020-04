Karla Vallín te contará "Algo inmoral"

El próximo 17 de abril, Karla Vallín lanzará en plataformas digitales su nuevo sencillo “Algo inmoral”, una canción que compuso con el cantautor Chucho Rivas, en la que fusiona el pop con la cumbia. La cantante espera que este sencillo sea del agrado del público tal y como pasó con “Piropos”, su single pasado. En entrevista comparte que cuando realice el video, toda vez que pase la contingencia, éste abordará la preocupación por preservar el medio ambiente.

“Con todo esto que está pasando, pensábamos que lo mejor era parar (el estreno del sencillo), pero mejor dije que no, porque ahorita lo que quiere la gente es escuchar nueva música y estar entretenida, tratar de que se nos baje un poco el ocio y ya que estamos en casa, pasar un rato ameno. Y la verdad es una canción que me emociona mucho, estuve haciendo algunas sesiones de composición hace poquito y en una de ellas me tocó con Chucho y la verdad es que salió muy natural la canción, yo quería hablar de un tema en específico y él me agarró la onda cañón”.

Karla destaca que el tema es sobre una historia de amor que le sucedió, “y juego un poco con el doble sentido de conocerme a mí. Creo que cuando comienzas a conocer a alguien que te deja ser y que te enseña este nuevo mundo que tú no conoces o que no te atreves a vivir, es cuando comienzas a romper tus paradigmas y patrones. Entonces, para mí es muy importante reflejar esta parte de mí, esta historia que yo he tenido, porque he tenido que romper estas conductas, yo vengo de un municipio (Aguascalientes) que es muy chiquito y aquí la vida es muy distinta a la que tengo en la Ciudad de México, así que ha sido como una revelación, una historia donde yo comienzo a ser más libre”.

A través de la música, Karla plantea difundir un mensaje de empoderamiento femenino. “Hay muchas costumbres como la de que te tienes que casar y lo que hace mucha gente es buscar marido, o sea, yo sí me quiero casar, pero si lo voy a hacer será por amor, no porque me tengo que casar. También mucha gente me critica porque me dedico a la ‘artisteada’, que porque me expongo y mil cosas, pero es lo que yo amo hacer”.

También adelanta que ya está creando una tema que tiene que ver con la contingencia sanitaria en la que estamos inmersos, pues estar en aislamiento le ha permitido darse cuenta que hay que vivir el presente y no dejar para mañana aquellos sueños que se pueden cumplir hoy.

JL