Karla Sofía Gascón revela si renunciará a su nominación al Oscar

En medio de la polémica en la que se ha visto envuelta tras la viralización de algunos de sus antiguos tuits, la actriz Karla Sofía Gascón hizo frente a las acusaciones de racismo, xenofobia y promover discursos de odio de las que ha sido objeto; incluso, habló de la petición que ha surgido en las redes sociales para que le sea retirada su nominación al Oscar.

En los últimos días, la actriz se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que la revista "Variety" reviviera varias publicaciones de hace años en los que Gascón hacía comentarios racistas y ofensivos sobre los musulmanes, los afroamericanos y la trágica muerte de George Floyd a manos de la policía estadounidense; mismos que le valieron una ola de ataques en su contra.

Ahora, en una entrevista que concedió al canal CNN en español, Karla Sofía rompió el silencio y, aunque reconoció que varios de los tuits sí fueron escritos por ella, afirmó que fueron sacados de contexto:

"Yo utilizo (en mis mensajes) la ironía, el sarcasmo, la exageración y un recurso que es hablar en tercera persona; como si lo estuviera escribiendo alguien que piensa de una manera negativa. No soy racista. Cuando escribo esas palabras, no es que yo las esté diciendo… las está diciendo esa persona", dijo.

Sofía, también dejó claro que no consentirá que la sigan tachando de algo que no es; sobre todo porque, afirma, todo lo que está sucediendo es producto de una campaña en su contra y del reconocimiento que ha recibido por su trabajo en "Emilia Pérez". Y es que, recordemos, la española está entre las nominadas al Oscar por Mejor rol femenino.

"Ha habido una persecución, hay alguien o algo que no desea que yo levante la voz o lo que yo represento que es la libertad, la paz y el amor (...) Todo lo que están haciendo es para que no esté ahí (en los Oscar), ya ni siquiera para que gane… para que no esté ahí. Yo no sea quién sea, pero les perdono por mucho daño que nos hayan hecho", agregó entre lágrimas.

¿Renunciará al Oscar?

Respecto a lo que sucederá con su nominación al Oscar, ante la presión que los usuarios han ejercido para sea excluida, Gascón explicó que no va a renunciar a ella, pero tampoco se opondrá a que La Academia -si lo considera necesario- le retire el reconocimiento, aunque sí tiene una petición:

"No puedo renunciar a una nominación, porque lo que yo he hecho es un trabajo y lo que se está valorando es mi trabajo actoral. No puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen ni soy nada de lo que toda esta gente ha hecho creer. No tengo por qué renunciar, si me quieren apartar yo pido que sea justamente".

Gascón hizo un llamado a La Academia de Hollywood, las marcas y hasta el público para que le den la oportunidad de defenderse, de explicar lo sucedido y si después de escucharla creen necesario que no sea considerada en la ceremonia, entonces aceptará la decisión.

"Me importa un pimiento los premios. Si me importa algo es por las personas a las que represento. Si me quieren retirar de cualquier nominación, si me quieren retirar el apoyo las marcas que me apoyan les pido que lo hagan con un juicio justo en el que me den oportunidad a defenderme".

Selena Gomez la apoya

Entre los tuits que circularon en diferentes plataformas, hubo uno que llamó la atención, pues criticaba fuertemente a Selena Gomez, con quien Karla Sofía Gascón trabajó en la cinta "Emilia Pérez".

En el supuesto mensaje, la española se habría referido a Gomez como una "rata rica", además de criticarla por su relación y ruptura con Justin Bieber: "Es una rata rica que se hace la pobrecita cada vez que puede y nunca dejará de molestar a su ex novio y a su esposa".

Sin embargo, durante la charla con el periodista Juan Carlos Arciniegas, Gascón negó que la publicación fuera real; incluso, reveló que ya pudo hablar con su compañera y que ella la apoya por completo.

"No es mío (el tuit), jamás he dicho nada sobre mi compañera", dijo tajante. "Le escribí. Le mandé el post y le dije: sabes que esto no es mío y me respondió: sabes que estoy contigo al 200 por ciento", añadió.

Por último, la intérprete afirmó que no tiene nada que ocultar, y aunque sabe que aún le falta mucho, también expresó que día a día trata de ser una mejor persona. Como persona tiene un largo camino que recorrer para mejorar:

"No soy la persona que era hace 5 años o hace 10. No soy ni la misma persona que era ayer".

