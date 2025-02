Karla Sofía Gascón critica a Wendy Guevara y ella responde

Wendy Guevara reaccionó a las declaraciones de Karla Sofía Gascón, quien, durante la premiere de la película Emilia Pérez en la Ciudad de México, expresó que no se siente identificada con representar a la comunidad trans ni a ningún colectivo, sino únicamente a sí misma. Gascón, quien estuvo en la capital mexicana para promocionar el estreno de la película francesa, destacó en una conferencia de prensa que su única representación es la de ella como individuo.

“Solo me represento a mí misma como persona. Me gustaría que representara la viabilidad y la esperanza de controlar nuestros cuerpos por nosotros mismos, y que nadie decida lo que hagamos en nuestras vidas”, comentó.

Aunque estas palabras causaron controversia en ciertos sectores de la comunidad LGBT+ y otros grupos afines, no todos consideran que sus comentarios sean inapropiados. Wendy Guevara, influencer y youtuber conocida por su victoria en La Casa de los Famosos México, coincidió con la opinión de Gascón y se pronunció al respecto durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la actriz española.

“Yo también siempre he dicho que no represento a la comunidad, me represento a mí misma. Hay gente que se identifica conmigo y yo lo agradezco, pero no llevo la bandera porque un día uno puede cometer un error y te crucifican”, explicó Wendy.

En cuanto al éxito rotundo que ha alcanzado Sofía Gascón con Emilia Pérez, Wendy expresó su admiración por la actriz, quien ha sido nominada a los Globos de Oro, al Sindicato de Actores y al BAFTA, acercándose así a la posibilidad de obtener una nominación al Oscar, a pesar de la discriminación que ha enfrentado en redes sociales debido a su identidad de género.

AP/Eduardo Verdugo

“Le mando un beso y mis respetos a Sofía, porque la verdad es que es una súper buena actriz. Qué genial que nos represente de esa manera, me encanta. Y que no haga caso a los comentarios de personas que siempre son los mismos, esos viejitos borrachos que antes les gustaba que les picaran el culo”, comentó Wendy a los reporteros.

Guevara también comentó que este tipo de ataques ya no la afectan, y aseguró que lo mismo ocurre con Gascón, quien tiene más experiencia en la industria. “Yo creo que ella ya tiene más años de experiencia en todo esto, y está blindada ante esas críticas. Yo también, la verdad es que ya a estas alturas las personas de la comunidad, ustedes lo saben, nos gritan por la calle y uno piensa: ‘ay sí, pobrecito’. No me voy a detener en mi vida o en mi día a día por lo que diga una persona ignorante que ni siquiera sabe lo que uno vive”, concluyó.

