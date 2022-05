Karla Panini: La comediante arremete contra "Platanito" por esta razón

La comediante Karla Panini ha sido criticada por varios famosos y redes sociales, esto desde que comenzó su relación amorosa con Américo Garza, ex pareja de Karla Luna, quien era amiga de la comediante.

Aunque la pareja trata de evitar los comentarios negativos, parece que Panini se cansó, pues los últimos días ha respondido a varias personas que hablaron de ella, uno de ellos es el famoso payaso "Platanito", quien años atrás era uno de sus mejores amigos.

Fue durante su podcast, "La Mal Influencer" que la "lavandera güera" reveló que Sergio Verduzco, nombre real del comediante, le habría dado la espalda tras hacer público su romance con Garza, por lo que amenazó con revelar los secretos mejor guardados de su excolega.

"Sergio Verduzco, alias "Platanito", yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí y yo te veía. Así que, ¿juzgándome a mí, Platanito? querido, no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría topármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos", dijo.

Panini también confesó que tras el penoso video que se filtró de "Platanito" haciendo chistes sobre la tragedia ocurrida en la guardería ABC, tanto ella como su esposo le expresaron su apoyo, por lo que esperaban que él les correspondiera de la misma manera; sin embargo el payaso participó en varios programa de televisión donde la atacaban y hasta le habría levantado falsos con tal de ganarse la simpatía del público.

"Se suponía que yo sí tenía una amistad. Yo agarré mi teléfono y le dije: ‘Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega; pero aquí estoy para apoyarte. Después todo este show que ya sabemos, juzgándome y acusándome y diciendo de mí cuál sarta de tonteras, haciendo show y mencionándome y burlándose", agregó.

Karla dejó claro que ya no permitirá que ni Verduzco ni ningún otro famoso utilicen la historia de su vida para burlarse de ella, pues está decidida a defenderse.

"Ahora es mi momento, y no me vuelvo a quedar callada. Así que, "Platanito" donde te encuentre, espero verte, porque ahí te voy a recordar todo lo que hacías, querido, para que no me andes juzgando porque sé tú historia y bastante bien".

Pero Verduzco no ha sido el único famoso contra el que Panini ha explotado, recientemente confesó el gran resentimiento que siente contra Consuelo Duval, luego de que ella también hablara mal de su matrimonio con Garza.

MF