Karla Garrido es “La India María” en “El último rey”

La serie de Televisa, “El último rey. El hijo del pueblo”, proyecto biográfico no autorizado y basado en la vida de Vicente Fernández, ha estado marcada por la polémica, pero también por el éxito. Y a propósito de que este lunes 16 de mayo inicia su segunda y última temporada, EL INFORMADOR conversó con la actriz Karla Garrido, quien interpreta en la trama a María Elena Velasco, mejor conocida como “La India María”, quien en la vida de “El Charro de Huentitán” fue una especie de madrina para él.

“Para mí interpretar a un personaje tan importante como ‘La India María’ sí es un parteaguas en mi carrera. Cuando tuve una entrevista con el productor Juan Osorio y me propuso hacer a María Elena Velasco, yo no tenía tan identificado el nombre, fue hasta que me dijo que ella hacía a ‘La India María’ que conecté con el personaje. Creo que lo que será muy interesante en la serie es hablar sobre la actriz”, esto lo dice a colación de que tanto “La India María” como “Cantinflas” y otros personajes, acapararon toda la escena mucho más allá de las personas que dieron vida a estas figuras icónicas del cine y la televisión.

“Entonces, pienso que es un gran proyecto en el que podremos ver a esta actriz, cómo era, sus puntos de vista, la relación que tenía con su marido y su vínculo con Vicente Fernández”. Resalta que se verá el lado humano de estas estrellas, “que pienso que por eso ha sido tan controversial la serie, porque habla del secuestro (de Vicente Jr.) y cómo (la familia) lo intentó resolver. Igual también habrá muchas personalidades en la serie que las vamos a ver más allá de cómo se veían antes a las estrellas, pienso que actualmente esto es mucho más cercano, el contacto con un actor, una actriz o una persona que tiene la atención mediática, pero en ese tiempo sí eran unas burbujas muy pequeñas donde sucedían muchas cosas, pero la gente no sabía lo que pasaba”.

En ese sentido, refiere que la serie dignifica a los personajes y lo hace de una manera muy cuidada. El trabajo de mesa que hizo para desarrollar a su personaje fue en función de la información que hay en internet, “no hay la información que a mí me hubiera gustado tener, pero vi entrevistas, todas sus películas y me empapé de recuerdos de ella y de su forma de trabajar porque estuvo mucho tiempo en Televisa. Entonces, mucha gente que está en la serie trabajó con estos personajes cuando estuvieron vivos”. Con un coach trabajó la corporalidad y la voz, tanto de María Elena como de “La India María”.

Una mujer que dejó huella

Para Karla, este personaje de la televisión nacional fue de las primeras standuperas mexicanas, porque hacía monólogos y hacía crítica de la política, recuerda que incluso fue vetada por varios años de Televisa por haber criticado a López Portillo sobre los gastos que generaba en sus viajes. Y aunque “La India María” es un personaje muy popular en la vida de los mexicanos, también es verdad que después de su muerte fue criticada por el estereotipo que hacía de una mujer mazahua, al respecto, Karla reflexiona:

“Yo me considero una persona que lucha contra el racismo, contra el clasismo y que busca una mejor equidad de género. Pero pienso que no podemos juzgar el tiempo pasado, porque era otra forma de pensar, otra manera de asumir la vida, y otro contexto social político y cultural. Entonces, creo que si juzgamos desde el presente a los personajes, no vamos a poder acercarnos a ellos. Pienso que ella muy inteligentemente utilizó el estereotipo para desarrollar a un personaje de crítica social y política”.

Sin duda, el público podrá ver más de la relación entre “La India María” y Vicente Fernández en los próximos episodios de la serie: “Puedo decir que fue una relación laboral de mucho acompañamiento artístico, ella vio en él, pasión, talento y ángel y lo ayudó a llegar al teatro Blanquita (de la Ciudad de México), que fue donde comenzó a despegar Vicente”.