Karla Breu, llena de amor por México

La cantautora dominicana de 19 años, Karla Breu, se encuentra de promoción en Guadalajara para dar a conocer su sencillo “Mi amor”, letra que según cuenta en entrevista, surgió como una tarea de sus clases de música, fue la prueba de que ya estaba lista para crear sus propias melodías. Este tema es muy divertido, con sonidos latinos y poperos que lo vuelven bastante dinámico.

Karla señala que su carrera musical apenas está en construcción, tiene poco más de dos años dedicándose a ella profesionalmente, antes estudiaba medicina, pero su pasión por la música fue más fuerte y ahora ya está embarcada en crear su propio estilo, de hecho ya está trabajando en lo que será su segundo sencillo, algo muy distinto a “Mi amor”, la idea es realizar un disco, pero prefiere ir paso a paso.

“Yo todavía no me creo que estoy haciendo todo esto, siempre he tenido la música en mi vida, pero más como un hobbie, y nunca pensé que lo haría de manera profesional, estudiaba medicina en la universidad y ahí fue cuando yo comencé a grabar mis canciones en un estudio y lo comencé a hacer todo más serio, me programaron un viaje para México y me tomé un trimestre, estuve haciendo fotos, videos y canciones y fue cuando me di cuenta que si quería desarrollarme como artista, tenía que dejar la medicina completamente”.

La artista escribe sus canciones a partir de sus vivencias, explica que no ha tenido mucha experiencia con el amor, por lo que cuando toca cantar temas que tengan que ver con este sentimiento, recurre a las vivencias con su familia y amigos para poder transmitir eso que le piden sus temas. Por ahora estará de promoción por las ciudades más importantes de México, su residencia es República Dominicana, pero estará entre su país y el nuestro para seguir desarrollando su carrera.

TOMA NOTA

Para seguir sus pasos

Descubre los pensamientos y nuevos planes que tiene entre manos Karla a través de su cuenta de Twitter. Ella se encuentra en esta red social bajo el nombre de @karlabreumusic.