Karely Ruiz se tomó una foto con un vendedor de paletas ¡y se la cobró! (VIDEO)

Tal parece que la fama de Karely Ruiz sigue a la alza pues de nueva cuenta está siendo tema de conversación, en esta ocasión se volvió viral en TikTok, luego de que se compartiera un video en el cual un joven vendedor de paletas de las playas de Acapulco le pidiera un foto a la influencer.

Karely llamó la atención de los usuarios en redes ya que le cobró la foto al vendedor, pero no con dinero, sino con paletas.

El joven conocido en TikTok como @elchilangodelaspaletas, contó para Badabun que se topó con Karely mientras vendía, por lo que inmediatamente se acercó a la joven para pedirle una foto junto con el carrito de paletas y él.

El vendedor afirmó que Karely accedió, pero no fue gratis, pues la influencer le cobró seis paletas por la fotografía.

La regiomontana le pidió seis paletas a cambio debido a que venía acompañada de otros amigos.

“Karely Ruiz me cobró seis paletas por la foto, la verdad. Sí, yo le dije ¿Te puedes acercar a mi carrito y tomarte una foto con el carro? Me dijo, sí, pero a mí dame una paleta y llegaron otras personas que venían con ella y me dijo ‘dales paletas a ellos para yo acceder a tomarme una foto contigo", dijo el joven.

¿Fue una buena inversión por parte del joven?

Tal vez muchas personas dirían que el joven terminó perdiendo dinero, sin embargo no fue así. El joven dijo en la entrevista que regaló 150 pesos los cuales consideró como "una buena pérdida", pues después de publicar el video, sus ventas aumentaron y hasta se volvió viral.

No solo fue la inversión ya que todavía generó muchas envidias de millones de usuarios y conocidos por encontrarse a Karely.

"Como 150 pesos, pero ahora sí que fue una buena pérdida. Aumentó las ventas, se disparó el video a 1.5 millones de vistas en Tik Tok. Yo lo subí, me decían que qué envidia tenían por yo habérmela encontrado", finalizó el joven con la entrevista.

Los usuarios reaccionaron al video y felicitaron al joven pues consideraron que fue una buena inversión.

“La mejor inversión del mundo”, “Qué barato”, “Será buena inversión, no pérdida”, “Estuvo bien”, “Te salió barato”, “En la vida, hay que invertir”, “Así es la publicidad, rey”, fueron algunos de los comentarios.

MF