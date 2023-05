Son varias las personas que día a día le dicen a Lucy Rojo que se parece a la influencer Karely Ruiz. Incluso se ha hecho viral en las redes sociales donde ha conseguido más seguidores por esta razón.

Ella vive en Ecatepec y es tatuadora. La mujer incluso fue entrevistada por el canal de Youtube Jericó MX, donde platicó cómo se ha sentido desde que la confunden con la famosa.

La joven ya viste, se maquilla y se peina como Karely, incluso tiene también un piercing en la nariz y menciona en sus estados de redes que le gusta parecerse a ella.

Rojo dijo que su esposo fue el primero en decirle que se pareció a a Karely Ruiz, cuando ella ni siquiera sabía quién era.

"Mi esposo fue el primero que me dijo. Yo no sabía que él la seguía o quién era; esto me lo dijo antes de que se hiciera sus arreglitos. Luego por Facebook me empezaron a decir lo mismo, me comentaban fotos gente que yo no conocía".

Contó que le escribió a Karely para contarle lo que estaba ocurriendo, pero que la influencer no le respondió.

"Yo le puse un comentario a Karely en una foto en Facebook, le escribí: 'si me tuneara sería tu doble' y ahí se desató todo. Luego la gente me comenzaba a ubicar, una chava me pidió una foto".