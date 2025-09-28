Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

Aries

La carta de la Rueda de la Fortuna guía tu semana, Aries, anunciando un giro positivo en todos los aspectos de tu vida. El miércoles 1 de octubre será tu día clave: aprovecha para fijar propósitos claros y abrir el mes con abundancia. Un ritual recomendado es cortarte el cabello, usar tu perfume favorito y encender una veladora blanca para atraer buenas energías. Los colores blanco y verde te darán fuerza, mientras que tus números de la suerte son 18, 26 y 27. Es un momento ideal para mantener la mente positiva y soltar el pasado, enfocándote en el presente y en tu crecimiento personal.

Será una semana intensa en lo laboral, con cierres de mes, nuevos proyectos y oportunidades de contratos o compras importantes como un coche o una casa. Aunque sentirás agotamiento, insomnio o dolor de cabeza, la clave será cuidar tu energía: bebe más agua, mejora la dieta, camina y duerme bien. También se recomienda meditar y hablar con lo divino para purificar cuerpo y mente. Llegarán oportunidades de viajes y crecimiento económico, así como la posibilidad de capacitarte en cursos de idiomas o liderazgo para fortalecer tu desarrollo profesional. El Siete de Bastos confirma avances en negocios y trámites, mientras que el Dos de Oros advierte de celos y desconfianzas: mantente alerta con tu entorno y evita darle poder a pensamientos negativos.

En el amor, si tienes pareja habrá estabilidad e incluso posibilidad de embarazo, además de mejoras en el hogar. Si estás soltero, la compatibilidad más fuerte llegará con Escorpión, Sagitario y Capricornio. Esta semana marca el inicio de un despertar de conciencia: nuevas ideas y formas de pensar te ayudarán a crecer en lo personal, lo económico y lo espiritual. La Rueda de la Fortuna te recuerda que es tu momento de estar arriba, de avanzar y de confiar en que el futuro se abre con mejores caminos.

Tauro

La carta que guía tu semana, Tauro, es El Mundo, símbolo de estabilidad y plenitud. Este mensaje te invita a reconocerte y recuperar tu equilibrio emocional para arrancar octubre con fuerza. Tu mejor día será el miércoles 1 de octubre, ideal para encender una veladora blanca o roja, conectar con tu ángel guardián y atraer protección espiritual. Octubre traerá proyectos, cambios de trabajo o ascensos, así que aléjate de pensamientos negativos y actúa con prudencia: no prestes dinero, evita venganzas y sé más reservado con lo que compartes. Tus colores son blanco y azul, y tus números de la suerte 02, 04 y 31.

En lo laboral, la semana será intensa con cierres de mes, auditorías o facturación, pero el inicio de octubre será brillante, con posibilidades de un ascenso y oportunidades de negocios. El Siete de Oros anuncia riqueza y crecimiento económico, mientras que el Dos de Espadas advierte de corajes y pleitos: evita discusiones y desconfía de propuestas dudosas para no caer en fraudes. Cuidado con tu salud, sobre todo riñones y vejiga; cuida tu dieta, bebe agua y haz ejercicio. También es buen momento para reactivarte en lo personal: arreglarte los dientes, pensar en una cirugía estética o estudiar un diplomado que te ayude a crecer en ventas o marketing.

En el amor, si tienes pareja podrían surgir discusiones por celos o desconfianza, aunque también se fortalecen los planes de viaje o de formar una familia. Si estás soltero, tu compatibilidad será con Géminis, Virgo y Capricornio. Octubre será un mes de ilusiones renovadas, nuevos amores y proyectos que te impulsarán hacia la estabilidad que tanto deseas. Evita chismes y discusiones, mantén la calma y recuerda: tu propósito de vida será tu mayor guía. Además, llegará un dinero pendiente y un viaje especial en compañía de seres queridos, confirmando que el mes inicia con promesas de abundancia y satisfacción.

Géminis

La carta que rige tu semana, Géminis, es La Fuerza, que te recuerda no rendirte, mantener la insistencia y fijar con claridad tus metas. El miércoles 1 de octubre será tu mejor día: enciende una veladora blanca o roja a la Divina Providencia y comparte un pan, comida o una ayuda económica con alguien necesitado para atraer prosperidad. La semana será intensa en lo laboral, con cierres de contratos, trámites legales, tesis o proyectos académicos, pero también te abrirá puertas a nuevos proyectos y ascensos. Mantén tus planes en reserva para evitar envidias y protégente con un listón rojo en el tobillo izquierdo o un limón verde en la bolsa. Tus colores favorables son azul y rojo, y tus números de la suerte 01, 15 y 26.

Aunque recibirás reconocimiento, también deberás cuidarte de la envidia y de problemas de salud relacionados con garganta, dentadura o virus, por lo que es vital descansar bien y alimentarte mejor. En lo económico tendrás tres golpes de suerte, recibirás un regalo inesperado y podrás iniciar trámites de migración para viajes próximos. El Seis de Oros señala falsas amistades y chismes en el entorno laboral, mientras que el Siete de Copas alerta sobre conflictos legales o venganzas del pasado: evita engancharte en esas energías y céntrate en lo que te hace crecer. Además, será buen momento para pensar en abrir un negocio propio vinculado con moda, zapatos o estética.

En el amor, los signos más compatibles contigo serán Libra, Acuario y Aries. Si estás en pareja, cuida la relación de pleitos o traiciones; si estás soltero, se presentan nuevas oportunidades románticas, aunque aún podrías tener contacto con alguien del pasado para cerrar ciclos. El mensaje de las cartas es claro: tienes un espíritu libre, amante de los viajes y los cambios, pero no temas al compromiso ni al amor verdadero, ya que octubre llega cargado de abundancia, estabilidad y la posibilidad de elegir con quién compartir tu vida.

Cáncer

La carta que rige tu semana es El Emperador: te pide seguir adelante sin miedo y promete recuperar lo perdido y darte estabilidad. Tu mejor día será el miércoles 1 de octubre; enciende una veladora blanca o verde a la Divina Providencia, estrena una prenda y lleva perfume de sándalo en la bolsa para atraer respaldo y equilibrio. Colores: verde y blanco. Números de la suerte: 03, 32, 36. Habrá movimientos positivos en papelería legal (juzgados, migración, pasaporte) y puede llegar una sorpresa laboral que te devuelva lo que creías perdido o te brinde una contratación.

En lo laboral y económico, la carta Cinco de Oros anuncia nuevos negocios y trato con personas del extranjero; sin embargo, piensa dos veces antes de firmar documentos, cuida tus cuentas bancarias y evita fraudes. Tu punto débil esta semana son problemas de estómago, gastritis o intestino: modera la comida, haz ejercicio y evita el estrés, porque la preocupación afecta tu digestión. La Cuatro de Espadas advierte sobre chismes, intrigas y asuntos del pasado —mantén la discreción, no prestes dinero y aléjate de venganzas o hechicerías—.

En el amor, si estás en pareja puedes mantener estabilidad; si buscas vínculo, Piscis, Escorpio y Virgo son los signos más compatibles para formar familia o afianzar la relación. Es buen momento para pensar en un patrimonio (auto, casa) que te dé seguridad, pero no confíes ciegamente: revisa papeles y evita caer en trampas. Octubre inicia con buenas noticias y abundancia si actúas con prudencia y serenidad.

Leo

Leo, esta semana la carta del Carruaje te recuerda que debes seguir avanzando y mantener claridad en tus metas. Aunque tendrás jornadas cargadas de trabajo, también llegarán recompensas económicas y noticias positivas de personas que viven lejos. El consejo es mantener la disciplina, cuidar tu dieta y evitar los excesos nocturnos, ya que podrían afectar tu salud, en especial la presión y el colesterol. También se recomienda no guardar rencores que solo generan ansiedad. El miércoles 1 de octubre será un día clave: prende una veladora blanca a la Divina Providencia y utiliza un listón rojo con tres nudos en tu tobillo o muñeca izquierda para atraer protección y abundancia.

En el plano personal, octubre se perfila como un mes de cambios y viajes. Sin embargo, las cartas advierten sobre posibles problemas de confianza en la pareja o una traición amorosa; lo mejor será dialogar antes de tomar decisiones drásticas. Si estás soltero, podrían acercarse personas de Sagitario, Acuario y Aries con las que tendrás gran compatibilidad. El amor debe construirse desde la sinceridad, no desde la desconfianza. Además, sembrar un árbol, convivir con mascotas o salir al campo te ayudará a equilibrar tu energía y fortalecer tu espíritu.

Las cartas marcan señales claras: el Cinco de Espadas pide cuidar tu salud, evitar pleitos innecesarios y estar alerta ante temas legales; mientras que el As de Bastos augura fuerza, determinación y crecimiento laboral. Este mes sentirás el progreso en tu vida, pero deberás mantener los pies en la tierra y no permitir que las envidias te distraigan. En tus golpes de suerte aparecen los números 22, 39 y 50, tus colores son el naranja y el azul, y tu mejor día será el miércoles. En este tiempo de otoño, la prosperidad se abre camino, siempre que sigas preparándote y mantengas la fe en tu propio poder.

Virgo

Virgo, esta semana la carta de El Loco te impulsa a crecer, soltar cargas del pasado y enfocarte en tu desarrollo personal y laboral. Es un buen momento para ordenar tu casa, resolver trámites pendientes y pensar en un ingreso extra. Tu punto débil será la mente: la migraña, la ansiedad y los pensamientos recurrentes, por lo que deberás procurar calma y no exagerar los problemas. El miércoles 1 de octubre será un día clave para ti; prende una veladora roja o blanca a la Divina Providencia, coloca flores y un vaso de agua cristalina en tu cuarto, y corta tu cabello como símbolo de renovación.

En el plano económico, las cartas señalan que no debes prestar dinero, aunque regalar de corazón sí será positivo. Se vislumbran viajes placenteros y conexiones con personas del extranjero que te abrirán puertas en negocios o contratos. Además, tu familia estará presente, especialmente tus padres, quienes podrían pedirte apoyo. En el amor, si estás en pareja, la relación se mantiene estable, y si estás soltero, tendrás gran compatibilidad con Capricornio, Acuario y Tauro. Es un buen momento para cuidarte, alimentarte mejor y mantener disciplina en el ejercicio.

El tarot anuncia prosperidad con la riqueza y un nuevo comienzo en tu camino. El Cuatro de Oros revela que conocerás personas influyentes en los negocios y hasta un posible cambio de casa, mientras que el Cuatro de Copas marca la llegada de un amor muy apasionado con el que deberás definir qué tipo de relación deseas. Tus números de la suerte son el 08, 11 y 48, tus colores son el azul y el blanco, y tu mejor día de la semana será el miércoles. Virgo, este mes será de avances firmes si mantienes la serenidad y confías en tu capacidad para crecer.

Libra

Libra, esta semana la carta del Diez de Oros te invita a celebrar tu estabilidad y crecimiento. Octubre será tu mes: enciende una veladora blanca, roja o amarilla el miércoles 1 de octubre, reza a la Divina Providencia y enfócate en tu felicidad y desarrollo laboral. Habrá viajes, celebraciones familiares y sorpresas agradables, aunque también jornadas de mucho trabajo y estrés por juntas o cambios de puesto. Tus colores de la suerte son amarillo y naranja, y tus números mágicos 11, 16 y 35.

En lo personal, cuida tu salud: el estómago, intestinos y posibles hernias son tu punto débil, así que modera el picante, los cigarrillos y aliméntate mejor. Será una semana ideal para invertir en ti, desde cirugía estética o lentes hasta estudios y cursos que te permitan crecer profesionalmente. Además, prepara tu pasaporte y permisos de migración, porque podrías salir de viaje pronto. Las cartas indican alegrías, amor del pasado y nuevas oportunidades románticas, con compatibilidad destacada con Tauro, Acuario y Géminis.

El tarot te aconseja prudencia ante fraudes o mentiras: cuida tu dinero y evita enojos o venganzas. El Cuatro de Bastos te recuerda atender tu salud y bienestar, mientras que el Cinco de Bastos anuncia propuestas laborales que debes analizar antes de aceptar. Libra, es un buen momento para consolidar tu estabilidad, fortalecer tu mente y disfrutar de todo lo positivo que octubre tiene preparado para ti, llenándote de vitalidad y buena vibra.

Escorpión

Escorpión, esta semana la carta del Juicio te impulsa a enfocarte en tu crecimiento personal y estabilidad económica, marcando el inicio de tu era después del 21 de octubre. Tu mejor día será el miércoles 1 de octubre; se recomienda realizar una limpieza con limón, agua bendita, cortar tu cabello y rezar un Padre Nuestro y un Ave María para liberarte de energías negativas y pensamientos del pasado. Tus números de la suerte son 10, 29 y 43, y tus colores amarillo y naranja. Octubre traerá viajes, avances laborales y la oportunidad de enfocarte más en ti mismo, dejando de cargar con problemas de amigos, familia o pareja.

En lo laboral y económico, cualquier trámite legal será exitoso y surgirán nuevas oportunidades de crecimiento; es importante mantener tus cuentas en orden y evitar gastos innecesarios. Tu punto débil esta semana está relacionado con la salud: problemas hormonales, quistes, tiroides, próstata o matriz, según sea el caso, por lo que debes priorizar revisiones médicas, descanso adecuado y relajación, incluyendo infusiones calmantes para contrarrestar el insomnio. Tener mascotas cerca y dedicar tiempo al autocuidado fortalecerá tu estabilidad emocional.

En el amor, si estás en pareja habrá tranquilidad y embarazo en puerta, y si estás soltero, Sagitario, Piscis y Cáncer se acercarán para nuevas conexiones amorosas. Las cartas Seis de Bastos y Dos de Bastos aconsejan alejarse de personas tóxicas y conflictos, evitando brujerías, chismes e intrigas que puedan afectar tu bienestar. Escorpión, este mes promete abundancia, viajes, celebraciones por tu cumpleaños y oportunidades para consolidar tu patrimonio y prosperidad si mantienes la concentración y la fe en ti mismo.

Sagitario

Sagitario, esta semana la carta del Sol te impulsa hacia la estabilidad, prosperidad y crecimiento personal y económico. Tu mejor día será el miércoles 1 de octubre: enciende una veladora blanca o roja a la Divina Providencia, regala siete monedas a alguien para atraer abundancia, ponte perfume, báñate con jabón neutro y mantén una actitud positiva. Octubre traerá trabajo intenso, proyectos nuevos, arreglos en casa y reuniones familiares; recuerda que tu punto débil son los pulmones, pecho y garganta, así que cuida tu salud, aliméntate bien y mantente protegido contra virus.

En lo laboral y económico, se recomienda cerrar contratos, organizar la casa y mantenerte activo. Tu color de la suerte es amarillo y rojo, y tus números mágicos 12, 13 y 19 traerán golpes de suerte. Mantente alejado de chismes, conflictos familiares y amistades interesadas, y aprovecha la semana para ejercitarte, asistir a clases de baile, natación o cualquier actividad que te mantenga en movimiento.

En el amor, si estás en pareja cuida la confianza y la comunicación, mientras que los solteros recibirán acercamientos compatibles de Leo, Cáncer y Aries. La carta del Tres de Bastos y el Tres de Oros indica premios, reconocimientos y oportunidades de crecimiento económico; es un buen momento para estudiar arte, cocina, estilismo, masaje, pintura o comunicaciones. Sagitario, este mes te invita a dejar ir lo que no te corresponde, enfocarte en tu futuro y disfrutar de la abundancia y las oportunidades que vienen para ti.

Capricornio

Capricornio, esta semana la carta del Mago indica que las energías se alinean a tu favor y que cerrarás septiembre con éxito, preparando un excelente inicio de octubre. Se recomienda que el día primero prendas una veladora blanca, roja o amarilla a la Divina Providencia, uses perfume de sándalo, canela o loción de siete machos, y pongas un pedacito de canela en tu bolsa para atraer abundancia. Este mes tendrás viajes, arreglos de papelería escolar y laboral, nuevos negocios que aumentarán tu prosperidad y oportunidades para realizarte como persona, mientras aprendes a controlar tu carácter explosivo.

En cuanto a tu vida diaria, Capricornio, cuida tus nervios, estrés y migrañas; tu punto débil es el cerebro, así que es fundamental hacer ejercicio, relajarte, mantener la fe y no sobrepensar problemas sin solución. Administra bien tu tiempo, organiza papeles de pasaporte, visa, títulos o contratos de compra-venta, y mantente alerta frente a posibles engaños. Tu color de la suerte será blanco y negro, y tus números mágicos 05, 23 y 30 traerán golpes de suerte y soluciones a problemas pendientes.

En el amor y las relaciones, se avecinan nuevas oportunidades con signos compatibles como Aries, Virgo y Tauro, mientras que amores del pasado podrían generar intrigas. Dedícate a ti mismo, cultiva tu felicidad y bienestar en cuerpo, mente y espíritu. Aprovecha para estudiar abogacía, leyes, relaciones públicas o diplomados, y mantente abierto a oportunidades con personas del extranjero que traigan cambios positivos en negocios y trabajo. Octubre será un mes de crecimiento, estabilidad y nuevas esperanzas para Capricornio.

Acuario

Acuario, esta semana la carta del Ermitaño te invita a reflexionar, aprender de errores pasados y encontrar la luz y la esperanza que tanto buscas. Octubre será un mes de trabajo intenso, pero lleno de recompensas y reconocimiento por tus esfuerzos. Es fundamental que te alejes de personas tóxicas y te rodees de quienes realmente valoran tu energía y actitud positiva. El día primero se recomienda prender una veladora blanca o roja a la Divina Providencia, usar ropa nueva y compartir algo que necesites para atraer abundancia y estabilidad.

En cuestiones de salud, tu punto débil será la espalda baja, cintura y posibles torceduras, por lo que se aconseja precaución y ser más previsor. También es importante cuidar tus hábitos para evitar accidentes y cuidar tu energía. Este mes tendrás tres golpes de suerte con los números 06, 21 y 34, y tus colores de la suerte serán blanco y rojo. Además, surgirán oportunidades para resolver trámites pendientes, como pasaportes, divorcios o pensiones, y pagar deudas del pasado que te darán tranquilidad económica.

En el amor y las relaciones, quienes estén en pareja mantendrán la estabilidad, mientras que los solteros tendrán acercamientos con signos compatibles como Géminis, Leo y Libra, con posibilidades de nuevas conexiones significativas. Habrá también viajes relacionados con la familia o reuniones importantes, y la carta del As de Espadas indica triunfos en trámites y proyectos. Mantente alerta ante chismes, pérdidas o robos, y controla excesos en comida, bebida o cigarro para disfrutar plenamente la vida. Octubre será un mes de crecimiento, desarrollo personal y consolidación de tu estabilidad, Acuario.

Piscis

Piscis, la carta del Diablo anuncia llegada de dinero extra, oportunidades laborales y crecimiento profesional. Octubre será un mes de reconocimientos, ascensos y proyectos nuevos, así como la posibilidad de cerrar contratos y fortalecer tu estabilidad económica. Es importante controlar la ansiedad, la preocupación y los pensamientos negativos, y protegerte de personas envidiosas o tóxicas cercanas. El día primero se recomienda prender una veladora roja o blanca, usar canela o sándalo, vestir algo rojo y resolver deudas pendientes para atraer abundancia y prosperidad.

En salud y bienestar, Piscis debe cuidar su energía y evitar sobrecargarse emocionalmente. Surgirán viajes importantes, y se aconseja empezar a planear el futuro, mudarse si es necesario y crear un entorno que favorezca tu crecimiento personal. Los números mágicos de este mes son 06, 17 y 88, y los colores de la suerte azul y naranja. También se recomienda invertir en actividades de servicio o proyectos humanitarios, como cuidar animales o plantas, lo que reforzará tu bienestar emocional y espiritual.

En el amor, quienes estén en pareja podrían esperar un embarazo o consolidación, y los solteros tendrán acercamientos con signos compatibles como Leo, Escorpio y Cáncer, quienes traerán nuevas oportunidades afectivas y estabilidad. En lo laboral y económico, habrá apoyos de personas de poder y proyectos fructíferos que se concretarán en migración, extranjería o negocios propios. Octubre será un mes de prosperidad, madurez y crecimiento para Piscis, tanto personal como profesionalmente.

