Top 10 de las películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

Tierras Perdidas

La bruja Gray Alys y el pistolero Boyce cruzan un desierto mortal para atrapar al Hombre Lobo, enfrentando bandidos, demonios y su inevitable destino.

Five Nights at Freddy´s

La película sigue a un guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar.

Madame Web

Una paramédica de Manhattan que se ve obligada a enfrentarse a revelaciones sobre su pasado forja una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso, si consiguen sobrevivir a un presente mortal.

Riesgo Bajo Cero: Venganza

Mike McCann, un conductor de camiones en rutas heladas, viaja a Nepal para cumplir el último deseo de su hermano y esparcir sus cenizas en el monte Everest. En el peligroso Camino al Cielo, a 3600 m de altura, él y su guía se topan con mercenarios, por lo que deberán luchar por su vida, proteger a los turistas de un autobús y defender la tierra sagrada de una aldea local.

Shrek

Un ogro llamado Shrek vive en su pantano, pero su preciada soledad se ve súbitamente interrumpida por la invasión de los ruidosos personajes de los cuentos de hadas. Todos fueron expulsados de sus reinos por el malvado Lord Farquaad. Decidido a salvar su hogar, Shrek hace un trato con Farquaad y se prepara para rescatar a la princesa Fiona, quien será la esposa de Farquaad.

Yo Antes de Ti

Una chica alocada comienza a trabajar como cuidadora de un joven adinerado y paralítico.

Trolls 3

Después de dos películas de verdadera amistad y coqueteo implacable, Poppy y Ramón J ¡son ahora oficialmente una pareja!

Shrek 2

Shrek se embarca en la aventura de conocer a sus suegros.

Rescate Implacable

Levon Cade dejó en el pasado una carrera militar condecorada en operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en construcción, pero cuando unos traficantes de personas se llevan a la hija de su jefe, a quien considera su familia, su búsqueda para regresarla a casa descubre un mundo de corrupción mucho más grande de lo que se imaginó.

¿Y Dónde Están las Rubias?

Shawn y Marlon Wayans interpretan a dos ambiciosos, pero desafortunados agentes del FBI que se infiltran en secreto como debutantes de la alta sociedad para investigar una red de secuestros.

Prime Video ofrece cada semana nuevas razones para quedarse en casa disfrutando del mejor cine. Ya sea que busques acción desenfrenada, historias de amor, dramas históricos o entretenimiento para toda la familia, esta lista demuestra que hay algo para todos los gustos. Si aún no has visto alguno de estos títulos, este fin de semana podría ser el momento perfecto para ponerte al día.

YC