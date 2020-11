Juvan estrena “Moonbow”

Estos meses de pandemia le han permitido al cantante Juvan generar una mejor conexión con sus seguidores a través de los nuevos temas que ha desarrollado, el más reciente “Moonbow” que ya está disponible en plataformas digitales. Previamente ya había lanzado “Lucky”, “Vacilón” y “Meses”.

“Al principio (de la pandemia) no podía creer que comenzaran a cerrarse escuelas, plazas comerciales y fronteras, fue un momento de sentarme en la cama y que me cayera el 20 de que teníamos que movernos para no estancarnos y por eso es que decidimos seguir haciendo música. (Previamente) se paró una gira por Medellín, Cali y Cartagena, también se detuvieron presentaciones en Tepabril, Fiestas de Octubre, Palcco y Teatro Galerías, pero los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y vamos a seguir dándole”.

Con esta nueva canción, “Moonbow”, Juvan se aventuró a componer. “Con las primeras canciones teníamos un compositor muy bueno, es venezolano, se llama Daniel Núñez, pero me dije, basta de depender de alguien, así que esta cuarentena me permitió salir de la burbujita, perder el miedo y comenzar a escribir mis propias canciones y con mucho orgullo puedo decir que el primer tema 100% mía fue ‘Meses’, pero luego hice ‘Lucky’, ‘Bacilón’ y esta nueva de ‘Moonbow’”.

Este tema, según cuenta, tiene un toque espacial, de hecho el “lyric video” desarrolla una animación en el espacio. “El contexto de la canción es una historia donde yo creo que al 95% de las personas nos ha pasado, que vas a una fiesta o una ciudad y encuentras a esa persona que cuando comienzas a hablar con ella tienes una química exagerada, que hasta dices que no es terrestre, que es espacial. Y el nombre es porque el ‘moonbow’ es un fenómeno natural que tiene la Luna que produce un halo de luz. Así que esta es una canción para bailar y para dedicar”.

Juvan está instando a sus seguidores a votar y darle like a las cuatro canciones que tiene publicadas, a la que tenga más participación le hará el videoclip oficial. Confiesa además que le han cuestionado qué cuándo hará su primer disco, para él estos temas previos son un preámbulo, una motivación para estar mejor preparado cuando llegue el momento de desarrollar un material discográfico, “porque cuando suceda, será algo muy personal y quiero que sea muy impactante”, pues además, se siente afianzado en el género del pop urbano, estilo musical que siente muy suyo.

Al cierre de este año, Juvan seguirá promoviendo su reciente sencillo, esperando que en 2021 se pueda reprogramar todo lo pospuesto. Comparte que pronto lanzará una sorpresa, una balada que espera también conecte con su público. “Será un regalo para toda la gente que me sigue, un tema más personal y tristón para que estén pendientes”, finaliza.

JL