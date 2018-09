Justin Bieber y Jimmy Fallon bailan como locos en Nueva York

Jimmy Fallon volvió a sorprender a sus fans en Estados Unidos con su irreverencia. Esta vez no lo hizo al lado de Paul McCartney como hace unos días, sino con Justin Bieber.

Al ritmo de "What do you mean", el comediante y el músico recorrieron Central Park donde sorprendieron a quienes estaban ahí e incluso algunos los acompañaron a bailar.

Sin embargo, no lo hicieron caracterizados como ellos mismos, si no disfrazados con pelucas y guantes negros.

Aunado a ello hubo gente que decidió tomarse una selfie con ellos.

Cuando se quitaron el disfraz todos los que estaban a su alrededor se juntaron a ellos y aprovecharon para tomarse unas fotografías.

Fue el 7 de septiembre cuando Jimmy Fallon y Paul McCartney dieron una sorpresa a unos seguidores que iban en un elevador. Cuando las puertas se abrían, aparecían el comediante y la leyenda del rock.

NM