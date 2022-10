El par de celebridades que robaron por completo la atención de la inauguración del The Academy Museum Gala, en Los Ángeles, el pasado 15 de octubre, fueron Selena Gomez y Hailey Bieber, quienes contra todo pronóstico de la prensa y los fans, posaron juntas en la gala que reunió a los artistas más destacados y mediáticos de la industria del entretenimiento.

Aunque pudiera ser como cualquier encuentro casual entre ambas mujeres, la presa en Estados Unidos ha dado mayor trascendencia al encuentro entre Hailey Bieber, quien es esposa del cantante Justin Bieber, con la ex novia de su esposo, la cantante Selena Gomez, pues por años se consideró que ambas estrellas estaban enemistades al compartir una historia de amor con el intérprete de “Baby”.

Incluso el medio “E! News” ha considerado que el encuentro entre Selena Gomez y Hailey Bieber marca el inicio de una amistad única en su tipo en la farándula, reflexionando sobre los ataques que, sobre todo Hailey Bieber ha recibido al ser comparada constantemente con Selena Gomez, quien fue pareja de Justin Bieber durante ocho años desde el año 2010.

La fotografía tomada por Tyrell Hampton compartió la fotografía de Hailey y Selena añadiendo la frase: “Plot Twist”, que ha sido tomada a modo de ironía ante la enemistad que la prensa y el público marcó entre las artistas.

ESPECIAL / Tyrell Hampton

En recientes días, Hailey Bieber compartió que ha tenido la oportunidad de acercarse a Selena, a quien le aseguró que jamás intervino ni fue la causa del rompimiento entre Selena y Justin, garantizándole a la también actriz que nunca empezó la relación con su hoy esposo mientras él estaba con Selena.

“Nunca querría entablar una relación y comprometerme y casarme y pensar: ‘Me pregunto si eso fue realmente cerrado para ti’. Sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque estaba completamente cerrado. “Todo es respeto. Todo es amor”, explicó la modelo Hailey al ser invitada en el podcast “Call Her Daddy”, donde charló cómo fue su encuentro con la protagonista de la serie “Only Murders in the Building”, Selena Gomez.

