7 Jorge Kahwagi

El empresario, ex boxeador y ex diputado, Jorge Kahwagi, siempre ha sido una personalidad polémica, en sus mejores años, poseyó un cuerpo de adonis, sin embargo, años atrás impactó a la opinión pública con un drástico cambio a nivel corporal y facial, sus facciones lucían abotagadas tal vez por el exceso de rellenos, lo mismo sucedió con sus pectorales, los cuales tenían una apariencia distinta, deformada y a simple vista, artificial. Hace tiempo que ya no se sabe de él, pues parece que se ha alejado de los reflectores.