“Junior Express” se despide con su quinta temporada

“Junior Express”, programa transmitido por Disney Junior, ha cautivado a los pequeños durante cuatro temporadas, pero es momento de culminar su ciclo y la quinta temporada (lunes a las 17:30 horas) cerrará con broche de oro lo que ha sido un gran proyecto para Diego Topa, quien hará más actividades con su personaje “El Capitán Topa” y en la música, como lo relata en entrevista.

“Estamos emocionados y contentos de poder presentarles la última temporada de ‘Junior Express’, llena de aventuras, humor y canciones nuevas. La verdad que serán 23 episodios llenos de diversión y de estos, ocho los van a encontrar en un nuevo formato que casi fue por pedido del público, porque los más chiquitos siempre querían ver qué es lo que pasaba al caer la noche”, detalla.

Topa explica que “cinco temporadas son un montón, todo tiene un ciclo, ya contamos tantas aventuras, tenemos más de ciento y pico de capítulos y la verdad que está buenísimo terminarlo con esta alegría y con todos los personajes, porque a lo largo de cinco temporadas a veces se hace difícil sostener a todo el elenco. Entonces, si uno no está o uno no sigue, ya sabes cómo se ponen los papás, mucho más que los chicos: ‘¿Por qué no están? ¿Por qué se fueron?’. Entonces, es mejor terminar contentos con una temporada divina y darle un fin a ‘Junior Express’ que se convirtió en un clásico para los más chiquitos. Este programa termina, pero Topa sigue, ya estoy preparando un nuevo disco con canciones nuevas, con un montón de novedades que pronto contaré”. De hecho, el 22 de febrero estrenó una canción para la nueva temporada, con sonidos de reggaetón: “Esto es una fiesta”.

Novedades en la tripulación

“El Capitán Topa” junto a su tripulación están preparados para las situaciones más disparatadas que puedan acontecer. “Con el cierre de ‘Junior Express’ se van a encontrar también a un personaje nuevo que acompañará a ‘Lila’ en la cabina de control, es un regalo que le hacemos de la tripulación y es ‘EMA’, un piloto automático especialista en manejo. Vamos a poder ver a ‘Lila’ en muchos más momentos fuera de la conducción del monorriel”.

Los niños también conocerán a la hermana de “Natalio” que está de visita, y también a una fotógrafa de una revista. “Con algo de lo que se van a emocionar muchísimo y a pedido de todos, van a poder disfrutar en un capítulo del regreso de ‘Melody’, en el que vamos a dejar un poderoso mensaje sobre la amistad y el amor, que no tienen distancia”.

Topa se despide de “Junior Express” con la temporada que ya se transmite cada lunes y se va lleno de cariño: “Van a recordarnos, es más, ya nos recuerdan, ya hay muchos chicos que crecieron con el programa y nos escriben en las redes diciéndonos que nos quieren y que somos parte de su infancia, para nosotros es un trabajo hermoso y estamos felices de haber hecho estas cinco temporadas con muchos capítulos y con tantas canciones, sobre todo quedándonos en el corazón de la gente”.