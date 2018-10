Julión Álvarez, más libre que nunca

Julión Álvarez fue designado por parte del patronato de las Fiestas de Octubre para clausurar la edición 53 de la feria. La cita es el 4 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio Benito Juárez, donde se espera una afluencia de hasta 50 mil personas, según destacó la directora de la feria, Martha Venegas.

El escenario del show será 360 como si se tratara de un mega palenque; el costo de boletos se revelará en los próximos días. Con la entrada a la feria -que cuesta $35 pesos- los asistentes podrán entrar al espectáculo, pero deben llegar temprano para alcanzar buen lugar. El show será transmitido en vivo para que nadie pierda detalle de la velada.

El cantante, con ganas de dejarlo todo en escena, adelanta que “Julión Álvarez y su Norteño Banda seremos parte del cierre de las Fiestas de Octubre. Para nosotros es algo muy significativo y como siempre lo he dicho, Guadalajara es la puerta grande para mi carrera cuando hace 11 años arrancamos, venimos a la ciudad y después de eso se nos abrieron muchas puertas”.Álvarez reconoció que “ha sido un año difícil de muchas situaciones y experiencias, dejando todo lo malo a un lado, lo bueno es valorar, querer y disfrutar todo lo que Dios nos regala y que el público y la gente de los recintos sigan invitándonos y tomándonos en cuenta, eso nos da más fuerza para seguir caminando y enfrentando lo que viene. Vamos a preparar un ‘mega palenque’, los 11 años de carrera nos sirven de experiencia y los verán reflejados, no vamos a quedar mal con este cierre que esperan que sea espectacular”, explicó Julión.

Desde semanas atrás su equipo de trabajo ha estado pendiente de los requerimientos del escenario para preparar una excelente velada. Ricardo, hermano del músico es quien está a la cabeza del show del músico. Desde hace un tiempo Julión no se presentaba en concierto, pero explica que esto no era porque algún inmueble le haya cerrado las puertas, tras el caso legal en el que se encuentra, por el contrario, dice que siempre hay disponibilidad de ambas partes.

“Gracias a Dios no ha habido la negación o el cierre de puertas, lo que sí ha habido es que a lo mejor no nos hemos puesto de acuerdo con las negociaciones y ciertas cositas que no permitieron que estuviéramos el año pasado y éste en el palenque, porque sí había pláticas. Pero acá (en el Benito Juárez) son costos muy accesibles (para el público), se van a poner áreas para todos. Hay muchas familias que nos siguen y eso permite que en el Auditorio Benito Juárez vayan y nos acompañen”, apunta.

Su nombre y empresas, libres en México

Sobre el caso legal en el que se encuentra, a raíz de ser investigado por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos y Hacienda en México, señala que en nuestro país su nombre y el de sus empresas están libres y pueden continuar con su trabajo aquí. En la Unión Americana el proceso sigue, él y sus abogados siguen los procedimientos que les piden, esperando tener resultados favorables. Ese es un motivo por el que aún no está liberado su catálogo musical y un nuevo disco está en espera de salir con Universal, hasta que se resuelva su situación en el país vecino.

“Me tocó vivir esta experiencia, pero de todo se aprende, valoramos los tiempos, la vida, tantas cosas que se nos dan y que a veces uno deja pasar, siempre me dediqué a invertir y ahorrar para el futuro, para mi retiro, y de pronto cambian los planes, no de la noche a la mañana, sino de un minuto a otro. Este año lo cierro con mucha paciencia que era algo de lo que me jactaba, que no la tenía y las circunstancias hacen que crezca”.

“En Estados Unidos seguimos cumpliendo con los requerimientos que están haciéndonos llegar de las diferentes dudas que tienen, y nosotros hasta la fecha como desde el primer día, dispuestos a colaborar y entregar cualquier información”.

“(El disco) ya lo tenemos, hay una producción terminada, tenemos un contrato en California firmado, pero (desde que sucede lo de la investigación) se suspende todo eso, nos faltaba una producción de compromiso con Universal. Nos enfocamos a grabar, tenemos temas inéditos grabados con banda y uno o dos covers. Es un puño de 20 canciones y de esas vamos a hacer una selección. Incluso ya tenemos diseño (de portada), nada más falta (que les den luz verde) y con eso salir ya a la venta”.

Los pendientes

Sobre estar inmerso en el caso legal que está librando, Julión explica que esto pudo deberse a líneas de investigación sobre transacciones donde se revisa con quiénes hicieron negocios o los socios. “Todo está basado en la investigación de relaciones comerciales. Somos una agrupación muy afortunada con mucho trabajo a nivel nacional y en ese entonces (antes del lío legal) a nivel internacional. Son muchas empresas para las que trabajamos y es parte de un paso a paso”. Explica que es importante estar actualizado en cuestiones fiscales.

“Todo lo que está en nuestras manos y lo que sea requisito por parte de las leyes o de la manera de manejar las cosas, las vamos a hacer, ya estamos en ese punto y todo esto también va a servir como ejemplo para muchos de mis compañeros que nos dedicamos no solo al ámbito musical, no sabes con quién vas a tener una negociación y quienes están atrás de y a dónde te pueden llevar”.

“Gracias a Dios nosotros nunca hemos tenido un patrocinador o un padrino, las cosas se fueron dando, se fue sumando gente que dependen de un servidor, eso nos da mucha tranquilidad, somos nosotros y esa seguridad nos sirvió para poder enfocarnos en trabajar”.