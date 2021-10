Julio Medem sin miedo a nuevos lenguajes fílmicos

Aventurarse a un estilo de trabajo nunca antes explorado en su carrera, es lo que plantea Julio Medem de cara a lo que será su debut en la dirección de “Jai Alai”, proyecto producido junto a Zeta Studios (productora de ‘Elite’ de Netflix) y Panamericana Pictures, en el que el reconocido cineasta español, creador de “Los amantes del Círculo Polar” (ganadora de dos Goya), migrará por primera vez a la dirección en el formato de serie.

Medem, quien es uno de los principales focos de atención en el presente Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), en donde marcó la inauguración al ser galardonado con el Mayahuel al Cine Iberoamericano, brinda los primeros detalles de esta nueva historia que lo acercará ante una audiencia no solo global, sino inmediata en el consumo y más crítica sobre lo que ve en pantalla.

“Voy hacer series como si hiciera una película muy larga, no voy a hacer series de más de una temporada, serán varias, porque llevo varios años escribiendo. Se me cayeron dos proyectos con la pandemia, me dediqué a escribir, me encanta, cuando escribo me pongo muy contento de verdad, los problemas que hay fuera quedan fuera de la cabeza, porque estoy en un estado de inmersión total cuando estoy escribiendo”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Medem, quien se acreditó el Goya (1992) con su ópera primera “Vacas” como “Mejor director revelación” y llegó a la selección oficial del Festival de Cannes con “Tierra” (1996), reflexiona sobre cómo su visión sobre el cine ha chocado y a la vez también ha comulgado con las nuevas dinámicas de la industria, la saturación de contenidos y la lucha a contracorriente por no dejarse ahogar por las modas temáticas.

“Estoy en un momento en el que me está costando hacer cine, me está costando que me produzcan los productores, porque el cine en España el presupuesto ha bajado en 10 años a más de la mitad. Hay mucho miedo, el cine de autor no es lo quieren producir, es complicado, me está costando, logro seguir, pero me ha costado”.

Si bien Medem celebra la inmediatez con la que ahora un proyecto fílmico puede instalarse en diversas vías de proyección como la irremplazable sala de cine o desde la comodidad del hogar, recuerda con nostalgia a los años 90 y principios del nuevo milenio la visión más plural que se tenía del cine.

“Ahora no es (así), hay mucha comedia, que está muy bien, pero algunas son verdaderas estupideces que se hacen para ganar dinero. Para un tipo de espectador, cuando bajas mucho el nivel, no digo que todo el cine español sea así, pero está ocurriendo esto, en el mundo. Con mi cine he tenido la suerte y el privilegio de hacerlo, mi cine libre, y ahora lo tengo más difícil, pero empiezo esta fase nueva con series que me gusta mucho, le tengo muchas ganas”.

Con las historias listas

Julio Medem considera que durante el primer trimestre del 2022 la serie de “Jai Ali” iniciará su rodaje de la mano de Eva Ruiz (del sello mexicano Panamericana Pictures); y ya están en la mira locaciones de Miami, País Vasco (Bizkaia) y Guernica donde se desarrollará esta historia de época con talento internacional.

“Quién se hubiera imaginado hace 15 o 10 años incluso, que las series, que parecían una especie de subgénero en un foro con 10 cámaras y ya está, pues no, ahora se está centrando en el cine con mucho nivel también de lenguaje, búsquedas, hallazgos, me parecen fascinantes, en mi caso estoy escribiendo (…) Zeta Studios sabe que será mi primera serie, también yo he cambiado de forma natural, he tenido que adaptarme y me ha gustado, a contar mis historias que son críticas con ese arrastre emocional fuerte, estoy con tramas y subtramas del thriller que me gusta mucho, el suspenso, saber cómo voy a contar el deporte del Jai Alai, son cosas nuevas que no he hecho, pero son muy actuales”.

Entre los intereses que también figuran para Medem está la historia de Aspacia (esposa de Pericles), de la cual ha escrito una novela en primera persona tras un periódico creativo en Los Ángeles y una investigación de cinco años que ha disfrutado a tope por su apasionado gusto por la historia universal, por lo que considera que la vida y entorno de esta peculiar mujer influyente del siglo V a.C. en la Grecia clásica.

“Esta mujer me ha fascinado muchísimo y escribí la novela en primera persona, escribía como si fuera ella, así lo soñaba, a través de ella me reía, estaba tan dentro de mí o yo tan dentro de ella, que ocurrió esto, una novela de 800 páginas que también está dando pasos para convertirse en una serie internacional. Tengo ideas para otras y más novelas, estoy en esa fase de novelas y series”.

Recuerdos mexicanos

La conexión de Julio Medem con México no es nueva y tras reconocerse un admirador de la obra de Arturo Ripstein, también recuerda esos primeros encuentros que tuvo con los tres mexicanos ganadores de Óscar: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, a quienes conoció cuando también daban sus primeros pasos en la industria cinematográfica.

“Conocí a Cuarón cuando él estaba con ‘Y tú mamá también’, que es fascinante, y yo estaba con ‘Lucía y el sexo’, vimos cada uno la película del otro fue en San Sebastián en el festival. Con Guillermo del Toro coincidimos en nuestras primeras películas, él con ‘Cronos’, en el festival de Moscú, en 1992, desayunamos juntos, yo no sabía quién era él y él no me conocía, es tan simpático, al tiempo nos hicimos amigos, lo he ido siguiendo. Iñárritu es un genio, una bestia súper exigente, destapa potenciales”.

Agéndalo

Clase magistral con Julio Medem: hoy (03 de octubre) a las 12:30 horas en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Proyección del filme “Lucía y el sexo”: lunes 4 de octubre a las 19:50 horas en la sala 05 de la Cineteca.

