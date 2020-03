Julieta Venegas estrena el video oficial de "Mujeres"

Desde su aparición en los Spotify Awards, Julieta Venegas, ha dado mucho de qué hablar por la canción inédita que estrenó el jueves por la noche y ahora anunció que el video oficial de "Mujeres" ya está en YouTube.

La cantautora, quien aseguró que hoy marchará con su hija en Buenos Aires, lugar donde radica desde hace un par de años, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, anunció en su cuenta de Instagram que la canción que pide un basta a tanto femenicidio, pero que también hace presente al empoderamiento de género ya se puede ver y escuchar.

"Gente linda, ya está el video de ´Mujeres´, dirigido por las hermosas de ´La Casa de al Lado´ amigas hermosas y talentosas, que emoción!!", escribió.

Venegas para la realización de dicha canción se inspiró en las diferentes marchas feministas que han tomado las calles de la Ciudad de México para exigir un cese a la violencia de género y a los feminicidios que día a día azotan al País.

Es por ello que la intérprete de "Algo está cambiando" y "Limón y sal" se ha pronunciado a favor de la cocientización que está teniendo la mujer al tomar las calles, protestar, hablar y encontrarse como género como una fuerza.

En una entrevista, Venegas también se pronunció contra la aparente indolencia del mandatario ante el incremento de la violencia de género ha despertado su indignación.

"López Obrador no está ayudando mucho al tema porque eso de ponerse contra las feministas me parece súper negativo para la sociedad, no solo para las mujeres, sino para todas y todos", opinó la compositora.

"Mujeres", como muchas le han expresado en su red social de la camarita, es un himno ya para el movimiento que está tomando mucha fuerza mundial y que para sus seguidoras era necesario lanzar una canción así.

