“Juega conmigo”… ¿Te atreves?

Ahora que se reactivó la cartelera mexicana después de varias semanas en semáforo rojo por motivos de la pandemia, las distribuidoras nacionales están lanzando sus proyectos fílmicos. Es el caso de Videocine, que ayer jueves 11 de marzo estrenó la película de terror “Juega conmigo”, cinta protagonizada por Liz Dieppa, Rocío García, Emilio Beltrán Ulrich y Valery Sais.

Este largometraje es dirigido por Adrián García Bogliano, quien tiene toda la experiencia en este género cinematográfico. El proyecto es una producción de Alexis Fridman y Mariana Aceves; el guion es de Adriana Pelusi. En entrevista con EL INFORMADOR, cuenta Liz la experiencia de realizar esta película que se estrena casi en simultáneo con la telenovela “La suerte de Loli” de Telemundo, en la cual también participa.

“Ha sido un momento mágico en mi vida, desde el casting, el cual me acuerdo que fue a principios del 2019. Y yo siempre he dicho que los personajes te eligen y así lo sentí con ‘Sofía’”, la protagonista de esta historia, una chica tímida que llega a una casa a cuidar a dos hermanitos, pero justo cuando se quedan solos, comienzan a ocurrir actividades paranormales.

“Cuando me dicen que me quedé y que luego investigo quién es el director, me doy cuenta que el género de terror lo ha hecho Adrián toda su vida y que la productores estuvieron detrás de ‘Kilometro 31’. Entonces, en mejores manos no pude caer, son gente que saben lo que están haciendo, así que me sentía en las nubes”, recuerda Liz, quien señala que una vez que comenzó la producción, se cuestionó cómo sería rodar un filme de terror, si tal acontecimiento le daría miedo en el sentido de la historia que se estaba contando; sin embargo, el director le garantizó que se iba a divertir.

“Yo no le creí hasta que comenzamos a filmar, y la verdad sí fue muy divertido, por ejemplo las coreografías que hay que realizar para que todo quede perfecto, el arte, los efectos especiales, los vestuarios, el maquillaje… Todo de verdad es tan increíble. Además, mis dos compañeros actores, estos angelitos con los que me tocó filmar, Emilio y Valery, ¡qué talento nato tienen! Con ellos me toca prácticamente toda la película, de verdad que yo me siento en las nubes, fue magia de principio a fin”.

Esta no es la primera vez que Liz tiene incursión en una cinta de terror, pero sí es la primera donde además de tener un rol protagonista, se arropa por completo en el género. Su primera experiencia fue en “El habitante”, donde su personaje era la protagonista en su etapa joven. La actriz agradece ser parte de este filme que le abrirá las puertas a nuevos proyectos, finaliza al decir que una distribuidora de Argentina compró los derechos de “Juega conmigo” para continuar con su exhibición.

Sinopsis

“Sofía” (Liz Dieppa), es una joven insegura que comienza a trabajar en una casa cuidando a dos hermanos de carácter problemático. Una noche que los padres están ausentes, los niños serán acosados por una entidad demoniaca y “Sofía” tendrá que tomar parte en un terrorífico juego. “Juega conmigo” también cuenta con las actuaciones de Alejandra Rodríguez, Octavio Hinojosa y Erick Israel Consuelo.