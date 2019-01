Juanpa Zurita respeta y admira a Yalitza Aparicio

El influencer Juanpa Zurita no ha podido conocer a la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, sin embargo no descarta en algún momento trabajar con ella. Zurita defiende a la actriz y considera que no se trata de un personaje de moda.

"Nunca creo que se trate de quién es cool y quién está de moda y quién es relevante sino de quién tiene una pasión y una misión y creo que ella lo tiene", dice.

La oaxaqueña ha sido fotografiada con celebridades como su amigo Diego Boneta, con quien Zurita compartió créditos en "Luis Miguel la serie". A propósito de las críticas negativas que ha recibido Aparicio por los detractores de "Roma", la más reciente cinta de Alfonso Cuarón, el youtuber se muestra sorprendido pues comenta que no estaba enterado.

"Yo creo que ella es una persona auténticamente mexicana y mínimo desde que yo nací en mi generación ella ha sido alguien que ha sido irruptora y que bajo mis ojos ha empezado un movimiento y por eso la respeto muchísimo y ahí está parada siguiendo adelante y también demostrando que no se trata de contactos, de relevancia, de pasado. Es nada más que de pasión y amor", dice.

Ante las críticas el actor apoya el trabajo de los creadores como él pues, explica, frente a los retos siempre buscan esquivarlos.

"Generalmente así somos los creadores, nos concentramos en lo que importa en lo positivo. Al final no se trata de llegar a la cima de una montaña en un chasquido sino se trata de cada paso hacia esa montaña".

Además de defender el papel que las celebridades salidas de internet están teniendo en otros medios Zurita explica que no le están quitando trabajo a otros artistas y no es una pelea de número de seguidores contra trayectoria.

"Creo que cada empresa contrata a la gente que quiere dependiendo del objetivo que tiene: si está vendiendo una fragancia busca gente que haga una fragancia, si está haciendo un coche gente con coches, y generalmente eso no se traduce directamente en seguidores", comenta.

"No se trata de los seguidores, se trata de la categoría en la que está esa marca", añade.

JB