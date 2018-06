Juan Osorio incrementa a la familia

La audiencia lo pide y Juan Osorio no se niega a darle continuidad a una de sus producciones más exitosas en el último año: “Mi marido tiene familia”, telenovela que regresa a la pantalla para ofrecer su segunda temporada con un elenco reforzado, manteniendo a Zuria Vega y Daniel Arenas como protagonistas.

La producción, que desde el año pasado estableció colaboración con la empresa jalisciense Cklass, retornó a las instalaciones de la metrópoli tapatía para filmar algunas escenas que retratan la vida empresarial y familiar de “Julieta”, personaje interpretado por Zuria Vega, en el que se pone de manifiesto cómo las mujeres actuales combinan sus deberes maternales con sus responsabilidades laborales.

“Está padrísimo cómo lograron alternar las historias, meter suspenso y mucha comedia, la historia está muy divertida. El éxito de la primera temporada fue porque los personajes son simpáticos con la gente y la vida cotidiana (...) es una historia a la que no le pierdes el hilo, desde el segundo capítulo de esta temporada le vas a entender, no es una historia muy rebuscada, es simple y cotidiana, llena de colores, de vida”, afirma la actriz.

Protagonista. Daniel Arenas continuará en la segunda entrega. EL INFORMADOR/E. Barrera

Retratar la vida diaria

Daniel Arenas, quien da vida al exitoso doctor “Robert”, puntualizó que lograr una segunda temporada, ahora bajo el nombre de “Mi marido tiene más familia”, es señal de que la audiencia está abierta a historias más realistas con personajes más humanos que ejemplifican las complejidades de la vida diaria, dejando en el pasado los escenarios fantasiosos que anteriormente caracterizaban a los melodramas.

“Queremos recuperar al público que nos apoyó tanto el año pasado. No es fácil, los números en la televisión ya no suelen estar tan altos como antes, tenemos un reto muy bonito con la empresa que está muy esperanzada porque este proyecto funcione (...). Si el proyecto no hubiera funcionado no se haría una segunda parte, la historia va hacia lo qué pasa cuando una pareja se casa, que tienen conflictos que todos sabemos, pero nadie cuenta”.

Juan Osorio, productor de “Mi marido tiene más familia”, expresó que a través de las redes sociales se puede medir al instante la reacción del público ante el contenido que ofrecen televisoras como Televisa, que más allá de los puntos de raiting que se logran en horario estelar, la retroalimentación de los espectadores permiten dar seguimiento a historias que valen la pena en horarios estelares que abogan por reunir a la familia.

“Cuando el público te hace el favor de ver la historia, pegarse a la novela y llevarla a los primeros lugares, siempre te da esa confianza (...) el público es un gran seductor, esto es una adicción”, comentó Osorio al agregar que estrenará está segunda temporada el próximo 9 de julio a las 20:30 horas en el Canal de las Estrellas.

Osorio adelantó que de momento se plantean 80 episodios para esta segunda temporada a la que también se integran Susana González, Gonzalo Vega Jr., Carmen Salinas y Arath de la Torre, quien revivirá al icónico personaje de “Pancho López”; el productor reveló que a lo largo de la historia también se abordará la diversidad sexual, tema que considera debe tener mayor apertura en la televisión abierta bajo una perspectiva responsable y amigable.

“Vemos la relación de dos adolescentes, el cómo reaccionan sus padres, es un conflicto muy actual, creo que es importante abordar la diversidad, la gente ha madurado, evolucionado, hay respeto. No debemos tener temor y abordar estos temas”.