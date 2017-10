Juan Carlos Arciniegas, apasionado por el periodismo

Juan Carlos Arciniegas se ríe al recordar sus años en la escuela de periodismo en su natal Colombia, cuando soñaba trabajar en el fascinante mundo de la prensa y hacerse con un lugar en la sección de noticias internacionales. Le vienen a la mente aquellos planes de vida, donde figuraban cubrir todo tipo de fuentes… menos de la de espectáculos. Hoy, con dos décadas de apasionado trabajo en CNN en Español y siendo titular de la emisión “Showbiz”, le sorprende las vueltas que ha dado su vida.

Arciniegas, periodista de largo aliento y buena charla, celebra este 2017 los primeros 20 años al frente de la emisión “Showbiz”, enfocada en el mundo del cine y el entretenimiento desde Hollywoood. “Me siento emocionado, el trabajo ha sido enorme y se ha ido todo el año en celebrarlo (risas)”, expone el conductor vía telefónica en charla para los lectores de este diario.

El mérito de Juan Carlos no es pequeño tomando en cuenta los cambios que han enfrentado la manera de transmitir noticias en el mundo y el hecho de que hace un programa toque latino desde la Meca del entretenimiento anglosajón. “Trabajar en CNN ha sido un eterno aprendizaje, un siempre estar en la escuela. Es encontrar un nuevo significado a las noticias, al cómo llegar a la gente, cómo aprovechar la tecnología y sus procesos”.

Frecuente invitado a los festivales de cine en todo el mundo, y en particular en América Latina, Juan Carlos también impulsó los Premios Platino en 2014, galardones a lo mejor del cine Iberoamericano. Los logros y las metas cada vez más altas no le hacen olvidar de dónde viene ni qué lo motivó a tomar la grabadora por primera vez: Las ganas de informar.

—Celebras 20 años en CNN, pero no siempre estuviste frente a la pantalla, ¿cierto?

—Exacto. Cuando comencé en CNN en Español, mi primer trabajo fue como redactor, al poco tiempo me hice jefe de redacción, luego hacer trabajo detrás de cámaras se me permitió ser productor, luego manager y finalmente crear mi propio programa y en su momento ser conductor de otro programa, entonces puedo decir que he tenido oportunidades de hacer cosas diferentes, aunque siempre desde la perspectiva editorial.

—En las dos décadas que tienes al frente de “Showbiz”, ¿qué tan radical ha sido el cambio en cómo se obtiene y difunde la información?

—Fuerte. Cuando comencé en CNN, esto de las redes sociales no existía, el internet llevaba un par de años, era nuevo en muchos sentidos. No entendíamos todavía cómo era ese universo alterno que son las redes.

Una de las cosas que ha cambiado es la democratización de la información, ahora además de que todo el mundo tiene la posibilidad de innovar, del mismo modo, el ciudadano tiene la posibilidad de escoger de dónde quiere la información.

—¿Cuál es la clave detrás de una buena entrevista?

—Creo que más que ser un buen conversador, lo que trato de ser es dejar hablar a la gente, eso es algo que le recalco mucho a mis estudiantes y quienes pasan por CNN para aprender: escuchen bien y dejen hablar. Siento que allí se encuentra el secreto de una buena entrevista.

Yo respeto que de repente llegan algunos comunicadores con un cuestionario muy definido de lo que van a hablar, pero yo prefiero que fluya que la persona.

—Existe la idea que la fuente de espectáculos es “fácil” dentro del periodismo. A 20 años de haber comenzado con Showbiz, ¿qué opinas?

—Es más difícil de lo que parece, y creo que porque hace falta mucho respeto, de los colegas, de los artistas y de quienes la consumen. Yo asumo mi trabajo como algo muy serio, siempre he sostenido que no fui a la universidad para aprender a contar chismes ni ser sensacionalista.

—A pesar de que es un aspecto de la fuente que vende mucho, el chisme…

—Sí, pero al menos a mí no me interesa. Lo que ocurre en la alcoba de un actor, productor, director, etcétera, no me interesa. Yo hablo de una obra de arte, una película, un producto de entretenimiento. Prefiero ir mil veces sobre esa línea.

—¿En qué momento le pones pausa al trabajo?

—Siempre he dicho que estoy en un programa de 24 horas. Yo no consumo nada más cosas del plano artístico. Me meto en todo lo que sucede, porque es una inquietud que tenemos todos los periodistas.

Incluso en mis vacaciones, termino haciendo cosas del trabajo, por los amigos, por las circunstancias. Eso no para jamás.

EL DATO

Entrevistas legendarias

Algunas de las personalidades que ha entrevistado Juan Carlos son Johnny Depp, Brad Pitt, Angelina Jolie, Javier Bardem, Penélope Cruz, Robert Downey Jr, Meryl Streep, Gael García Bernal, entre otros. También ha llevado a cabo charlas a profundidad con galardonados directores como Pedro Almodóvar, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, y Juan José Campanella.