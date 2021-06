Josemaría Camacho disecciona la idea de lo inmortal

Librero, filósofo y narrador, Josemaría Camacho ganó el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano 2017 con su novela “Después de matar al oso pardo”. Sin embargo, la Universidad Autónoma del Estado de México no apostó por una distribución importante y el libro quedó en una pausa hasta que la editorial tapatía Paraíso Perdido apostó por él.

“Yo tengo una librería y justo por eso tengo una buena relación con Antonio Marts (editor en Paraíso Perdido) porque distribuimos editoriales independientes. Y hace unos años le mandé un manuscrito de un libro de cuentos y platiqué que ya tenía los derechos de la novela y pudimos publicar ‘Después de matar al oso pardo’”.

La novela, que narra en dos tiempos la historia de un accidente, reflexiona sobre los temas universales de la literatura: la vida, la muerte, los miedos y la verdad.

“En la primera parte de la novela se centra en el hecho, en que afecta todo al personaje principal. Está narrada de manera lineal.

Mientras que la segunda parte apuesta por algo más teórico, en el sentido que el personaje empieza a reflexionar sobre las distintas maneras en cómo se vieron envueltos en un accidente. Es más académica, porque reviso las distintas posturas de los personajes, en cómo se explican que les haya sucedido eso”.

Josemaría Camacho menciona que el título surge de una canción de country del grupo The Handsome Family, cuyo nombre es “After we shot the grizzly”, donde la banda canta desmitificando la heroicidad. Algo que se liga con su obra.

“En la canción se cuenta la historia de unos personajes que encallan a medio mar y después llegan a una isla desierta para sobrellevar muchas vicisitudes para sobrevivir. Un poco hace el símil de que no es que hayan sobrevivido después de matar a un oso pardo. Esa frase me pareció que englobaba la noción de la novela, que es la idea de supervivencia y heroísmo”, señala el autor.

Después de muchos meses de que las actividades culturales estuvieran ausentes de contacto físico, poco a poco comienzan a volver a esa normalidad anhelada. Y “Después de matar al oso pardo” es una de las presentaciones que reabren la presencialidad en la librería Impronta.

“Me siento como en casa. Cuando se pensó que la presentación fuera presencial, lo primero que hice fue sugerir que se hiciera en Impronta”.

EL DATO

Asiste

“Después de matar al oso pardo” se presenta hoy en Impronta Casa Editoria, Calle Penitenciaría 414 esquina Avenida La Paz, a las 20:00 horas. Presentan el autor, Abril Posas, Patricia Fong y modera Sandra Liera.

