José Mora, el pop más flamenco

Las raíces culturales y familiares son inevitables y para José Mora el flamenco es por mucho parte de su identidad, con la que está decidido a dar un vuelco al pop con esa esencia fresca y profundamente apasionada.

En su primera visita a México, José Mora -originario de Madrid y criado en Sevilla- llega arropado por su segunda producción “Siempre yo”, de la que se desprende “Nadie como tú”, canción que deja en claro la vanguardia que su voz aporta a un género tan competido como el pop.

“Soy flamenco, vengo de eso, pero me he aventurado en este disco con el pop. Es una gran opción, me siento bastante bien ahí, me gusta cómo lo defiendo y muy feliz con el resultado. Es algo muy fresco pero sin perder la esencia de lo que es la ‘flamencura’ que tengo”.

José Mora señala que dar su propio toque al pop y representar uno de los estilos más icónicos de España se ha convertido en todo un reto en una industria en la que los géneros musicales cada vez se impregnan de los conceptos urbanos.

“Creo que en la música hay que adaptarse a los tiempos, tampoco te puedes aferrar a un género y quedarte ahí, tienes la opción de fusionar. La música siempre está presente, yo estoy abierto a cualquier cosa en donde yo pueda sentir mi esencia, donde no la pierda (…) el flamenco es más de dolor, de aguantar, pero en el pop puedo saltar, brincar, hacer que el público coree contigo las canciones. El pop me ha abierto muchas oportunidades que no conocía, aquí descubrí otra facetas”.

El cantante añade que formar parte de la nueva ola española en el terreno pop es un privilegio al saber el impacto que otros compatriotas han tenido fuera de España, en especial, ante las dificultades sociales que su país natal ha experimentado en las que el sector artístico fue afectado.

“Hemos pasado tiempos muy complicados en España ante toda la crisis que no solo afectó a la música, a todos los sectores. En la música, en España, no tenemos quizá tantos medios como los hay en México, no hay tantos escaparates donde colocarnos, no todo el mundo arriesga en esta carrera. Yo sigo luchando por mí, creyendo en mi proyecto, voy a mi tiempo y por eso hay que abrirse paso y crear puentes con otros países como México”.