Chayanne agradece a sus "hijos perdidos" por el Día del Padre

A Chayanne le llovieron felicitaciones de "todos sus hijos perdidos y regados por el mundo" y como un verdadero "papá responsable" les respondió y agradeció que lo recordaran el Día del Padre.

En las redes sociales del cantante de "Tú pirata soy yo" y "Torero" le llovieron cientos de felicitaciones de sus fans que aseguran que sus madres les decían que él era su novio o que aseguran es su padre.

"Hola padre, te mando un abrazo desde Colombia. Ya sé que nunca nos hemos visto pero entiendo que es por tu exitosa vida. Espero poder conocerte algún día, mi mamá nuca te ha guardado rencor aunque se casó con un señor que insiste en llamarme: 'hijo'. Vuelve...".

"Solo quiero decirte que tienes 2 hijas que te extrañan y todos los días me preguntan por tí. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas. Vuelve! Tus hijas y yo te extrañamos".

"Papá espero te la hayas pasado muy bien. Aunque nunca te conocí mi mamá siempre me hace recordar cómo eres, te quiero mucho papito espero me contestes pronto te extraño. PD: Ya no me cobres por verte 2 mil 500 es mucho no tengo $$ bye".

Al ver que la broma se estaba saliendo de control, el puertorriqueño no le quedó de otra que contestar a sus "hijos perdidos".

"Hijos, he estado de gira y no he podido saber de ustedes, estoy muy orgulloso de todos ustedes, gracias por sus mensajes y apoyarme día a día, espero verlos pronto eeesssooo", escribió.

ESPECIAL

Y siguiendo con el festejo, el cantante subió a su cuenta de Instagram una foto donde se le ve en una playa, con la bandera de Puerto Rico a un lado, disfrutando de un coco.

Pero ni así se pudo salvar, ahora por este medio, de la carrilla que sus seguidores iniciaron.

"Feliz día jefecito!!", "Vuelve a casa papá, te extraño", "¡Feliz día pa! Mi mamá siempre nos habla bien de ti, que trabajas muy duro por todos tus hijos, ojalá no le cobraras para poder verte", escribieron sus fans.

JB