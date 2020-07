José María de Tavira en la piel de “El Candidato”

Adentrarse a los claroscuros de la política es el nuevo reto de José María de Tavira, quien ahora sorprende con un peculiar personaje que refleja los turbios ambientes y la lucha de poder desde la función pública a través de “El Candidato”, la nueva propuesta de la plataforma Amazon Prime.

Cuando el guion llegó a sus manos, José María de Tavira quedó fascinado con la infraestructura narrativa de “El Candidato”, proyecto que le presentó una manera diferente de contar una historia en la que la ficción y la realidad van de la mano indudablemente.

“Es un proyecto muy ambicioso para ser una serie sobre intriga, crimen, policías y ladrones, todo desde la Ciudad de México Estoy muy emocionado por estar en una serie así y con un gran elenco y directores”, explica el actor al destacar el trabajo del reparto integrado por James Purefoy, Joaquín Cosío, Eréndira Ibarra y Luis Alberti, entre otros.

José María de Tavira es responsable de dar vida a “Eduardo Izaguirre”, secretario de gobernación que va jugando sus cartas a beneficio y revelando en cada capítulo -de los 10 que integra esta primera temporada- sus múltiples caras para escalar lo más alto posible en la política mexicana.

“Mi primeras impresiones fueron sobre cómo estaba escrita esta historia, de reconocer la estructura dramática que hizo Peter Blake, escritor con una larga carrera en Estados Unidos y distinguí esa estructura de la serie, eso me llamó la atención. Nos fueron soltando los guiones poco a poco, cuando empezamos la serie no sabía todo el arco dramático de mi personaje y es bonito descubrir qué es lo que hace y por qué lo hace”.

El actor que ha participado en proyectos como “Arráncame la vida” y recientemente en el filme “Perdida”, señala que su nuevo personaje “Eduardo Izaguirre” está lejos de tener algo en común, además, recalca que engancharse con los temas políticos desde lo personal no es una prioridad para él, pues la serie no tiene la intención de hacer señalamientos o críticas más específicas.

“Cuando arranca la serie ‘Eduardo’ es jefe de gobierno y es sorpresivo porque es joven para esta posición, parece no estar aliado a ningún partido, que no tiene carrera política, se le reconoce como alguien que lidera la anticorrupción de México, pero te das cuenta que tiene muchas estrategias y distintas caras (…) yo no tengo ningún parecido con él. Personalmente (no me engancho) mucho”.

Rechaza la dinámica virtual

A raíz de la pandemia por el COVID-19, José María de Tavira explica que los ensayos para un nuevo proyecto teatral tuvieron que suspenderse y sin fecha aún para retomarlos, y aunque las artes escénicas apelan a las plataformas digitales para seguir en pie ante el cierre de foros culturales, el actor puntualiza que las dinámicas virtuales no lo convencen por completo.

“No me entusiasma nada en lo más mínimo, lo rechazo contundentemente, espero que pase esta contingencia para volver a la normalidad de antes. No me acomoda para nada que ahora se hagan proyectos por internet, supongo que hay necesidad y se me hace inteligente lo que se hace para seguir trabajando, pero a mí no me interesa”.

Añade que mientras los proyectos no retomen su ruta, él se mantiene aislado con su familia y aprovechando el tiempo para actividades personales como la crianza de animales y su pasión por los huertos caseros.