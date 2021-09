José Joel le dice “Lo pasado, pasado” a MasterChef Celebrity

“Ya están reactivándose los conciertos tras la pandemia… Seguimos trabajando con todos los empresarios, teatreros y demás, para encontrar la manera de que ellos ganen y nosotros también, y que el público salga (a divertirse)”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR el cantante e hijo de “El príncipe de la canción”, José Joel. Sus recientes sencillos son “El triste” y “Lo pasado, pasado” en colaboración con Julio Preciado; de hecho, estos temas son parte de un homenaje a su padre José José y avisa que pronto llegará un tercer single. Además, comparte que el próximo año lanzará un disco con el compositor Carlos Macías, quien fungirá como su productor.

Cabe señalar que hoy 28 de septiembre se conmemorará el segundo aniversario luctuoso de su padre, José José, por lo que adelanta que ya tiene previsto algunas actividades: “Habrá sorpresitas esta semana, si el trabajo lo permite; queremos ir todos en familia al panteón y estar un ratito con la gente”; sin embargo, señala que él siempre tiene en mente a su padre recordándolo y valorándolo.

Sobre los conflictos que vive con su media hermana, Sarita, por la herencia de su padre, compartió que la joven puso en venta una propiedad ubicada en Miami, Florida, por lo que él planea ir con su familia a esa ciudad para avisarle al juez lo que está sucediendo y que Sarita no es la única familiar del cantante fallecido.

“El viaje ya está planeado, lo que pasa es que todavía no tenemos fecha de salida porque tenemos que acabar de aterrizar bien lo que tenemos en México (solucionar en el país los pendientes que tiene la familia); el día que lo tengamos afianzado nos podemos ir a meter allá, a Miami”. Agrega que aunque no ha habido comunicación con la otra familia de José José, “ellas se siguen juntando con gente non grata que les dice, ‘nombre, tú véndelo, di que no existe… tú vas muy bien…’. Desgraciadamente para ellas, se están metiendo en camisa de once varas, en una situación de cárcel, en una situación donde nosotros ni las manos hemos metido. Pero definitivamente tenemos que ir para allá para que el juez vea que la niña no está sola, que está mi madre, que está Marysol y que estoy yo… Y con base en eso mostrarles que hay un testamento que es válido aquí y en China”.

Le faltó sazón

El pasado viernes 17 de septiembre el cantante José Joel se convirtió en el quinto expulsado del reality show de TV Azteca, “MasterChef Celebrity”. Si bien cocinar no es su fuerte porque desde el inicio del programa se vio que estuvo afrontando varios retos para no ser eliminado, su perspicacia lo hizo llegar a varias emisiones. Y lejos de pensar que la cocina no es lo suyo, comparte que participar en este proyecto lo ha motivado a seguir experimentando.

“La verdad es que sí llegas con un conocimiento básico de lo que es la cocina, luego empiezan los retos y a moverse cosas, como embutir el chorizo o (hacer) el pozole, cosas muy interesantes, que definitivamente generan experiencias padres que la gente puede ver. Y otra cosa es que te da herramientas que no teníamos cuando llegamos (al show)”.

Reitera que lo que se lleva es aprendizaje y buen compañerismo. “Sí te queda el gusanito de seguir cocinando de lo que aprendiste tanto de los chefs como de tus compañeros, así que hoy por hoy cocino con un poco más de conocimiento”.

Recuerda que el platillo que le costó más trabajo precisamente fue hacer el chorizo, desde preparar la carne con los condimentos y luego el proceso de embutir el producto, “cosas que en tu vida has hecho”, pero luego llegaron otros platillos donde pasó mejores momentos como la elaboración del mole y el pozole, “pero de repente que se me ‘queman’ las carnitas, que más bien estaban meramente rostizadas”.

Estar en un programa de competencia también fue un reto a vencer. “En mi caso, te puedo hacer unos huevitos, una carnita, pero allá (en el reality) te ponen a jugar con otros elementos que en tu vida has manejado y con base a eso se hace el programa, así que todos llegamos con esa misma noción, pero se hizo un gran equipo de trabajo, tanto con el elenco, la producción, los chefs y demás, porque al momento que te dicen ‘¡A cocinar!’ se te olvida todo lo que hay al lado y solo te dedicas a la cocinada.

Para el público también ha sido una sorpresa ver a estas celebridades desde otra perspectiva, más allá de sus facetas de cantantes, actores o deportistas. “Eso llama mucho la atención porque el público está acostumbrado a verme cantar y actuar, o han visto a mis compañeros haciendo lo que saben hacer, y vernos ahora en la cocina es interesante porque salen a salir a flor de piel otros manierismos”. José Joel tuvo el gusto de reencontrarse con gente con la que ya tenía un vínculo y también hizo nuevas amistades con otras personalidades que no conocía.

