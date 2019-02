Jornada rockera y retro en el Roxy Fest

La fiesta de los “chavorrucos” finalmente llegó a Terraza Vallarta, en donde ayer el Roxy Fest celebró su tercera edición con una cartelera que dio paso a bandas emblemáticas del rock de los años 80 y 90, teniendo a la cabeza a Stone Temple Pilots, The Fab Four (tributo a The Beatles) y Caifanes.

Desde mediodía, el público comenzó a llegar para disfrutar de las bandas responsables de iniciar con el recorrido musical que prometía finalizar hasta después de la una de la mañana.

Previo a que bandas como Dan Marshall, Noah Pino Palo y Buffalo Blanco se adueñaran del escenario, los asistentes recorrieron las instalaciones propuestas por el Roxy y adaptadas con corredores gastronómicos que destacaron la tradición culinaria de Yucatán, así como de las islas de descanso que optaron por hamacas coloridas y pequeñas chozas de tela.

Uno de los atractivos que el Roxy planteó como novedad en su tercera edición fue la capilla especial al estilo de Las Vegas, en las que íconos de la cultura pop, “Marilyn Monroe” y “Elvis Presley”, fueron los responsables de “casar” a los más románticos del festival, que además de replicar las famosas ceremonias con un pequeño altar, recibieron una constancia de matrimonio y un peculiar anillo de recuerdo.

Roxy Kids, zona infantil del evento, también sorprendió por la nutrida variedad de actividades estructuradas especialmente para los rockeros más jovencitos con sesiones de yoga, juegos con aros y hula-hulas, manualidades y un escenario especial en el que la agrupación Little House Band, de la escuela School of Rock de Guadalajara, quienes interpretaron canciones de Keane y Coldplay, entre otras.

Hasta el cierre de esta edición, bandas como Cobra Kai, Nunca Jamás y Ooh LaLa!! comenzaron a elevar los ánimos del público que esperaba la aparición de uno de los exponentes más esperados de la jornada musical y de visita por primera vez en Guadalajara: Nacha Pop, agrupación española, encabezada por Nacho Vega, quien además de recordar canciones que dieron identidad el rock en español y presentar parte de su nuevo material “Efecto inmediato”, memoró el legado que su hermano, Antonio, marcó en la década de los 80 hasta su fallecimiento en 2009, con temas como “La chica de ayer” y “Lucha de gigantes”.

Cuando el ocaso comenzó a manifestarse en los escenarios, la banda originaria de Minnesota, Soul Asylum, acaparó por completo la atención de los más de cuatro mil asistentes que al filo de las 17:00 ya estaban concentrados en la tarima principal del festival, a la espera de que otras bandas como 311, Future Islands, Bush, +Live+, ofrecieran lo mejor de su repertorio.

Fiebre amarilla

Como parte de las temáticas que el Roxy Fest procura desde su primera edición, este año la explanada de Terraza Vallarta rindió tributo al cuarteto de Liverpool, The Beatles, al instalar diversos puntos de activación que recordaron a la famosa canción “Yellow submarine”, inmortalizada por Ringo Star en 1966. En ediciones pasadas, David Bowie y Queen fueron los exponentes homenajeados.

En este sentido, el Festival de Música y Arte Gastronómico también recordó a otros famosos y seguidores que se han adelantado en el camino con un sencillo, pero sentimental altar que reconoció la pasión y talento que han aportado al mundo del rock.