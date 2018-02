Jorge Drexler canta sobre un “Salvavidas de hielo”

En el 2005, el músico Jorge Drexler ingresó a la lista de ganadores del Oscar; su tema “Al otro lado del río” (para la película “Diarios de motocicleta”) se quedó con la estatuilla dorada en la categoría a Mejor canción. Este 2018, más de una década después, el uruguayo se alista para visitar Guadalajara donde ofrecerá un concierto, en el Teatro Diana.

En este show presentará su nuevo álbum “Salvavidas de hielo”. Vía telefónica, el uruguayo platicó sobre los conciertos que dará: “Es una gira de cinco conciertos en México y seis en Estados Unidos. A lo largo del año voy a hacer hasta mitad de año cinco de este tipo de giras puntuales. Salgo de tres semanas de Madrid y recorro una parte del mundo”.

La instrumentación con la que girará este 2018 es particular, ya que “Salvavidas de hielo” lo grabó con énfasis en la guitarra y la composición. El concierto comienza con un cuarteto (leona, percusión, un instrumentista y otra guitarra): “Es un cuarteto centrado alrededor de la guitarra”. Para el final se incluye batería y otros instrumentos, para levantar el sonido: “Tratamos de llevar el espíritu del disco a los shows en vivo, le damos un extra de energía, porque un directo necesita más energía que el disco en la relación con el público”.

De la grabación de este álbum, Drexler compartió: “Estuve un año componiendo, se grabó en parte en Madrid y parte en México. Nunca había estado tanto tiempo escribiendo canciones”. Jorge quiso hacerlo prácticamente sólo con guitarras: incluso las percusiones que se escuchan salen de ese instrumento. En México se sumaron varios colaboradores: Ampersand de Guadalajara, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Joel Cruz Castellano (de Los Cojolites, aportando el sonido de las leonas del son jarocho) y El David Aguilar, además de la chilena Mon Laferte. “Son muy amigos los Ampersand, muy queridos”, agregó sobre el grupo tapatío. Para el video de “Movimiento”, el primer sencillo, Jorge tuvo la “Presencia mexicana, con la corredora rarámuri Lorena Ramírez”.

Grabar en la capital de nuestro país era un pendiente que tenía Jorge: “Hace muchos años que tenía ganas de grabar en México. La Ciudad de México tiene una energía que me hace muy bien, me alimenta mucho. Una energía muy loca, muy imaginativa y con un mundo propio muy poderoso. Es muy emocional, con emociones muy fuertes. Ese es el rol que ocupan los invitados. México es un país que para un uruguayo donde todo es más tenue, más moderado, México produce esa atracción: el colorido, la fuerza, la energía, la cultura”.

Esa misma energía la ha captado desde el escenario: “El público mexicano es muy expresivo, caliente, todos los músicos lo saben. Es muy fiel, todos los músicos de fuera lo saben. Si se desarrolla una relación de amor, la gente la guarda para todo el tiempo. Los músicos españoles lo dicen: cuando México te recibe te quedas en el corazón de la gente. Es un país que tiene mucha continuidad en sus afectos artísticos”.

Sobre la creación de los temas de “Salvavidas de hielo”, el cantautor dijo: “El proceso de composición para mí es completamente subconsciente. A lo largo de un año me levantaba cada mañana, llevaba a mis hijos a la escuela y a la vuelta encendía el radio. Captaba al vuelo algún fragmento de discurso, algo rítmico, una idea. Lo que iba cazando por casualidad, un poco al azar y por asociación libre, iba escribiendo las canciones. Una mañana escuché que Joaquín Sabina presentaba su disco nuevo y escribí una canción sobre Joaquín. Otra mañana escuché una charla sobre un libro sobre los movimientos migratorios, escribí ‘Movimiento’. Casi todas han surgido así”.

La composición para los temas de su nuevo material fue diferente respecto a su amplia discografía (quince álbumes de estudio): “Suele cambiar un poco el proceso de composición: en otros discos, como “Bailar en la cueva”, me fui a una playa muy aislado. En este disco decidí integrar el proceso de composición a mi vida en Madrid, mi vida cotidiana”.

PARA FANS

Un año muy movido

El ganador de un Oscar compagina su vida profesional con la paternidad, con un modelo de giras breve que le permite estar en casa con sus hijos pequeños: “No me gusta hacer salidas de más de tres semanas de Madrid, tengo mi familia, tengo hijos pequeños que necesitan mucho la presencia del padre en la casa. No me gusta estar mucho tiempo fuera. Por eso limito mis salidas a tres semanas. Pero como las limito tengo que salir mucho”. Además de México y Estados Unidos este febrero, en el resto del año volverá al continente para tocar en Colombia, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina, Canadá y de nuevo en Estados Unidos. Igualmente dará conciertos en Europa y España: “Es un año de mucho, mucho trabajo".

ASISTE

Jorge Drexler presenta “Salvavidas de hielo”

L: Teatro Diana

D: 24 de febrero

H: 21:00 horas.

Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: de 390 a mil 340 pesos.