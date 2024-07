Jon Landau, productor de 'Titanic' y 'Avatar', muere a los 63 años

El productor de cine estadounidense Jon Landau, conocido por ganar un Oscar por la película 'Titanic' (1997) y ser un estrecho colaborador del director James Cameron, falleció este viernes en Los Ángeles a los 63 años . No se han revelado las causas de su muerte.

Jamie Landau, hijo de Jon Landau, confirmó su fallecimiento a The Hollywood Reporter.

Como mano derecha de Cameron, Landau logró algunos de los mayores éxitos de taquilla en la historia del cine. Su trabajo como productor le valió tres nominaciones al Oscar, incluyendo el premio a la mejor película por 'Titanic'.

Un reconocimiento que continuó creciendo con películas como 'Avatar' (2009) y su secuela, 'Avatar: The Way of Water' (2022), dos grandes éxitos también de taquilla.

De hecho, el productor de la franquicia, nacido en Nueva York, declaró en 2023 que cada película de 'Avatar' era una empresa emocionante y épica que requería tiempo para alcanzar el nivel de calidad que los cineastas buscaban y que el público espera.

Hijo de productores (su padre fue nominado al Oscar), Landau fue nombrado vicepresidente ejecutivo de largometrajes de 20th Century Fox cuando tenía 29 años , lo que lo llevó a supervisar grandes éxitos como 'Home Alone' y su secuela, así como 'Mrs. Doubtfire' y 'True Lies', donde comenzó a trabajar estrechamente con Cameron.

"Si uno de los superpoderes de Cameron es la profundidad de su enfoque, ese enfoque es en parte posible porque Landau está en algún lugar cercano", señaló Rebecca Keegan en un artículo de la citada revista cinematográfica en 2022.

En la productora de cine Lightstorm Entertainment, él y Cameron también produjeron 'Solaris' (2002), de Steven Soderbergh ; el documental de guerra 'Beyond Glory' (2015) y 'Alita: Battle Angel' (2019), de Robert Rodríguez.

También impulsaron constantemente la franquicia Avatar, con las próximas secuelas previstas para 2025, 2029 y 2031.

YC